Djevojčica iz Britanije preminula od opasnog trenda na društvenim mrežama

Pokazalo se da je učestvovala u opasnom trendu koji je popularan na društvenim mrežama.

Hitna pomoć pokušala ju je reanimirati, ali je djevojčica, nažalost, proglašena mrtvom na mjestu događaja. Njena porodica je rekla da je smrt posljedica „Chrominga“, odnosno online trenda koji uključuje udisanje štetnih hemikalija iz uobičajenih kućanskih predmeta ili čak metalnih boja.

„Nismo potpuno sigurni je li to već ranije pokušavala jer to nije moguće utvrditi. Kada se to desilo, koristila je barem jednu bočicu dezodoransa. To je uništilo cijelu porodicu i naši životi više nikada neće biti isti“, rekao je njen očuh.

Tiegan je u vrijeme smrti živjela sa svojim ocem, koji ju je opisao kao toplu i duhovitu djevojčicu. „Bila je posebna. Imala je divan smijeh i uvijek bi nasmijala i mene. Moj život se potpuno promijenio kad je umrla, ali moram ostati jak i nastaviti dalje.“

Porodica 13-godišnjakinje želi podići svijest o opasnostima društvenih mreža. Njena starija sestra Alisha pokrenula je internet-peticiju, u nadi da će se opasnosti određenih trendova na društvenim mrežama uvesti kao obavezni dio školskog programa,pišu Vijesti

„Vjerujemo da društvene mreže trebaju mnogo bolje kontrolirati sadržaj koji se tamo prikazuje. Čini se da mogu kontrolirati neke stvari, poput pornografije, ali ih ne zabrinjavaju trendovi koji mogu ubiti u trenutku“, rekao je njen očuh.

