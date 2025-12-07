Gripa hara Hercegovinom: Djeca najviše pogođena!

Prvi slučaj sezonske gripe zabilježen je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u entitetu Federacija BiH, dok zdravstvene ustanove u Sarajevu bilježe nagli porast respiratornih infekcija, posebno među djecom.

Ljekari upozoravaju da se kod djece simptomi javljaju naglo: visoke temperature, obilno iskašljavanje, curenje nosa i gnojna angina, često povezana s koronavirusom. Nakon djece, infekcije se šire na odrasle, kod kojih je oporavak sporiji, a pojavljuju se i slučajevi početne upale pluća, piše Večernji list.

Iako gripa u Sarajevskom kantonu još nije službeno potvrđena, epidemiolozi bilježe porast bolesti sličnih gripi i naglašavaju važnost pravovremenog traženja medicinske pomoći,pišu Vijesti

Anisa Bajramović, rukovoditeljica Radne jedinice za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, podsjeća da je dostupno četverovalentno cjepivo protiv gripe, posebno preporučeno rizičnim grupama poput starijih od 65 godina, osoba s hroničnim bolestima i trudnica.

Stručnjaci naglašavaju važnost vakcinacije i jačanja imuniteta kroz zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost i higijenu, kako bi se spriječile komplikacije i širenje bolesti.

