UNICEF upozorava: Ultraprerađena hrana ugrožava zdravlje djece

Stručnjaci ističu da ultraprerađena hrana – koja uključuje proizvode poput gaziranih pića, industrijskih grickalica, zaslađenih žitarica i gotovih jela – sadrži visoke količine šećera, soli, nezdravih masti i raznih aditiva.

Iako takva hrana često ima privlačan okus i dug rok trajanja, ona pruža vrlo malo hranjivih vrijednosti, a prečesto zamjenjuje svježe i nutritivno bogate namirnice.

Analiza pokazuje da mnoga djeca dolaze u kontakt s ovim proizvodima već u najranijoj dobi, pa čak i mališani u siromašnijim zajednicama često konzumiraju slatka pića ili industrijske grickalice.

S godinama potrošnja raste – značajan broj adolescenata dnevno unosi bar jedan proizvod visokog sadržaja šećera ili masnoće.

U razvijenim zemljama ultraprerađena hrana čini i više od polovine dnevnog unosa kalorija kod djece, što povećava rizik od pretilosti i poremećaja u ishrani.

Zbog visokog energetskog sadržaja i male nutritivne vrijednosti, ovakvi proizvodi olakšavaju prejedanje i istovremeno smanjuju unos vitamina, minerala i drugih važnih nutrijenata,pišu Vijesti

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajna konzumacija ultraprerađene hrane može dovesti ne samo do pretilosti, već i do problema u rastu, koncentraciji u školi, hiperaktivnosti, pa čak i depresivnih simptoma.

UNICEF poziva roditelje, škole i kreatore politika da smanje dostupnost ovakvih proizvoda i promovišu zdravije alternative kako bi zaštitili buduće generacije.

