Zatekli djevojku (24) svu krvavu na stepeništu, pa saznali jezivu istinu

Policijski službenici su jučer oko osam sati, postupajući po dojavi, na stepeništu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško povrijeđenu žensku osobu koja je davala znake života. Odmah joj je pružena ljekarska pomoć, ali je, uprkos pokušaju reanimacije, preminula.

Imala je tridesetak ubodnih rana po gornjem dijelu tijela, saznaje 24sata.

To je još jedan femicid u Hrvatskoj, samo dan i po nakon što je život izgubila dvadesetosmogodišnjakinja na sjeveru zemlje.

Umjesto mirnog subotnjeg jutra, građane Rijeke zgrozila je vijest o ubistvu djevojke u neposrednoj blizini riječkog Korza. U zgradi, na četvrtom spratu, počinjen je strašan zločin.

Ležala u krvi

– Na kraju smo čuli da je jedan dečko izbo djevojku nožem. Moja radnica je sjedila, a Nepalac je dotrčao i tražio pomoć. Oni su ušli unutra i vidjeli djevojku kako leži sva u krvi – rekao je za HRT Ludvig Curi.

– Vidio sam vozilo hitne pomoći, a onda sam vidio majku. Žalosno je vidjeti tako mlade osobe, da se to događa, baš strašno, ne znam šta bih rekao – kazao je Karlo Polić.

Prema saznanjima zamjenika županijske državne tužiteljice, mladić je ubio djevojku i potom je pokušao samoubistvo, ali nije uspeo u tome. Policija je nakon ulaska u stan odvela mladića u KBC Rijeka, gdje mu je pružena pomoć i on je van životne opasnosti.

Hladno oružje

Zločin je počinjen hladnim oružjem, nožem.

Motiv se još ne zna, a saznanja navode da su mladić i djevojka u ranim dvadesetim godinama i da su bili u vezi. Ipak, šta je motiv ovoj strašnoj tragediji koja je zavila u crno dvije riječke porodice, saznat će istraga.

– Vezano za ubistvo ženske osobe u Rijeci, radi se o mlađoj ženskoj osobi i o pokušaju samoubistva. Dinamička faza uviđaja je završena, sad će se raditi na dinamici toka tog događaja. Određena je obdukcija tijela pokojnice, a dalje će se sprovoditi izviđanja radi eventualnog pronalaska motiva tog djela – rekao je Darko Karlović, zamjenik županijske državne tužiteljice.

Ovo je, nažalost, samo jedan u nizu femicida koji su se dogodili u Hrvatskoj ove godine. Psiholog iz riječkog udruženja SOS ističe da se nasilje može dogoditi u bilo kom okruženju i svako može postati žrtva ili postati nasilnik,piše

Istraga u toku

– Mi očigledno ne radimo dovoljno da mlade ljude edukujemo šta je nasilje u partnerskom odnosu, kako se prepoznaje i kako počinje. Ovakve veze vrlo često započinju vrlo intenzivno, emotivno, a zapravo se kasnije pretvore u nešto što je za ženu opasno. Dok ne počnemo govoriti o takvim pojavama, mi zapravo nećemo moći spriječiti buduće femicide – navela je psiholog i savjetnica savjetovališta udruženja SOS Rijeka, Lorena Zec.

Šta se dogodilo između dvoje mladih ljudi na pragu života i koji je motiv ubistva, pokazat će dalja istraga, piše HRT.

Facebook komentari