Dodik: Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali

Lider SNSD-a Milorad Dodik jutros se oglasio na X-u gdje je naveo kako je jednom bilo iskrcavanje u Normandiji, jednom je bio Dan D.Nama svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći “dan D” na evropskoj stazici BiH. Sada su to Zakon o sudu i Zakon o VSTS-u. Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud i sudije suditi, a tužioci optuživati? Jedna zemlja, a dva zakonodavca ne biva. Ako će suditi po zakonima koje nameće stranac, onda zašto od nas tražite da ga usvojimo. Ako će suditi po zakonima koje donosi jedino moguće tijelo, Parlamentarna skupština, onda počistite nered koji je napravljen nametanjem i možemo da razgovaramo. Zašto prvo ne donesemo izmjene Krivičnog zakona kojima ćemo poništiti sva dosadašnja nametanja? Hoćete nas u Evropi, dajte nam evropske standarde – navodi Dodik.Poručio je kako vladavina prava nije kada pojedinac nameće zakon.

– I tretirajte nas kao partnere, a ne podanike koje bi navodno da primite, ali bez prava glasa i prava odlučivanja. Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali – zaključio je Dodik,piše Avaz

Facebook komentari