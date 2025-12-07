Upozorenje na snijeg za skoro 20 miliona stanovnika

Do danas, snježne padavine zabilježene su u oblastima Velike ravnice, na sjeveru SAD i Stenovitih planina, odnosno u saveznim državama Montani i Sverenoj Dakoti, prenosi NBC News.

Padavine će potrajati tokom dana, a snijeg će se postepeno pomjerati ka državama Ajovi i Minesoti do popodneva.

Do uveče po lokalnom vremenu, u saveznim državama Ilinois, Misuri i Viskonsin doći će do novih snježnih padavina, a hladni front pogodiće i grad Čikago, treći najveći u SAD.

Snijeg će se, navodi NBC, proširiti na delove država Mičigen, Indijana i Ohajo, a olujni sistem će se kretati relativno brzo, dok će sutra uveče po lokalnom vremenu stići do sjeveroistoka Sjedinjenih Američkih Država.

Najveće količine snježnih padavina očekuju se u planinskim predjelima, gdje bi u dijelovima Vajominga, Jute, Montane i Kolorada moglo da padne dodatnih 12 cm snijega, negde 30 cm, a u pojedinim područjima može pasti i do pola metra snijega.

Američki meteorolozi predviđaju da će na srednjem zapadu od Dakote do jezera Mičigen pasti između pet i 12 centimetara snijega, uključujući Čikago, dok će u Ajovi biti moguće 15 do 20 cm snega.

U unutrašnjosti sjeveroistoka snježne padavine će biti slabije, sa snježnim pokrivačem do 2,5 cm, dok se na zapadu države Njujork očekuje pet do 10 cm.

Noću, temperature će pasti ispod nule širom Velike ravnice, dok će se na Srednjem zapadu, Apalačkim planinama i sjeveroistoku kretati između -10 i -20 stepeni Celzijusa.

Hladni talas će naročito pogoditi Minesotu, Dakote i Ajovu, gdje će maksimalne temperature biti u rasponu od -10 do -20 stepeni.

