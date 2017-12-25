CIK: Ponovno prebrojati glasove na 23 biračka mjesta u Doboju

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, po službenoj dužnosti, donijela Naredbu koja Glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića na 23 redovna biračka mjesta u Doboju i utvrdi rezultate izbora, da utvrdi broj nevažećih i neiskorištenih glasačkih listića i broj potpisa u izvodu iz Centralnog biračkog spiska, saopćeno je iz CIK-a.

Naredba se odnosi na sljedeća biračka mjesta:038B002, 038005,

Glavni centar za brojanje će aktivnosti na osnovu ove naredbe početi sutra u 13 sati. Mogu prisustvovati i posmatrači akreditirani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.

Centralna izborna komisija BiH danas je donijela i zaključak kojim se pokreće postupak zbog osnovane sumnje da su povrijeđena pravila izbornog procesa i izbornih prava na pojedinim biračkim mjestima u osnovnim izbornim jedinicama: Doboj, Laktaši, Zvornik, Bileća, Gacko, Bratunac, Kalinovik, Berkovići, Srbac, Lopare, Istočna Ilidža, Han Pjesak, Ugljevik, Ribnik, Vlasenica, Modriča, Banja Luka, Jezero i Istočno Novo Sarajevo na dan 23.11.2025. godine, kada su održavani Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske,pišu Vijesti

Facebook komentari