PIC danas završava zasjedanje: Schmidt u 14 sati iznosi zaključke

Objavljeno prije 54 minute

U Sarajevu će danas biti okončano dvodnevno, redovno zasjedanje Upravnog odbora PIC-a.

Očekuje se da će politički direktori UO PIC-a procijeniti sveobuhvatnu situaciju u odnosu na Opći okvirni sporazum za mir.

Na sastanku s ambasadorima jučer su bili i šefovi klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Raspravljalo se o dva ključna zakona potrebna za EU put BiH i imenovanju glavnog pregovarača, razmatrana su moguća rješenja za državnu imovinu, pitanje BHRT-a, te moguće intervencije visokog predstavnika.O zaključcima sa sjednice izvijestit će danas u 14 sati visoki predstavnik Christian Schmidt, a press konferenciju moći ćete pratiti uživo na portalu Vijesti.ba


