Objavljena dugoročna vremenska prognoza: Hoće li biti snijega u decembru?

Do 8. decembra prognoziraju se povremene, uglavnom slabe padavine na jugu, jugozapadu, zapadu i djelimično u centralnim predjelima zemlje. Stabilniji period izgledan je od 9. do 12. decembra, uz više vedrine, ali i niže vrijednosti temperature zraka, posebno u jutarnjim satima. Od 13. decembra do kraja prognoznog perioda ponovo se očekuju snježne padavine u našoj zemlji.

Do 9. decembra prognozirane temperature biće nešto iznad prosjeka za početak ovog mjeseca. Jutra u Bosni sa vrijednostima od 1 do 5 °C, u Hercegovini od 3 do 7 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 10 °C, a u Hercegovini do 14 °C.

Od 10. decembra pa do kraja prognoznog perioda očekuju se niže temperature zraka. Minimalne vrijednosti u Bosni biće od -4 do 1 °C, a u Hercegovini od 1 do 5 °C, dok će maksimalne dnevne temperature dosezati do 5 °C u Bosni i do 10 °C u Hercegovini,pišu N1

