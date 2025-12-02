Vijesti

Visoke naknade nestaju: Slanje novca u inostranstvo više nije ni sporo ni skupo, inovacije pokreću novu eru

Objavljeno prije 52 minute

Transakcije se odvijaju trenutno, uz niske troškove, čineći međunarodne transfere pristupačnim

Sjećate li se kada je slanje novca u inostranstvo bilo sporo i skupo? Dani dugih čekanja i visokih naknada brzo nestaju dok inovacije pokreću novu eru besprijekornih, globalnih transakcija.

Binance Pay ponosno stoji na čelu ove transformacije. Više od 20 miliona trgovaca sada prihvata Binance Pay — u odnosu na samo 12.000 na početku godine, što predstavlja rast od preko 1.700 puta u deset mjeseci. Naša mreža pokriva sve kontinente, od Latinske Amerike do Azije, pokazujući da plaćanja kriptovalutama izlaze iz niše i postaju dio svakodnevnog života.

Stabilne kriptovalute transformišu plaćanja

Stablecoini rješavaju probleme tradicionalnih plaćanja — kašnjenja, visoke naknade i ograničen pristup. Transakcije se odvijaju trenutno, uz niske troškove, čineći međunarodne transfere pristupačnim. Njihov globalni dizajn otvara vrata finansijskoj inkluziji, povezujući ljude i preduzeća u regijama nedovoljno pokrivenim bankama.

U Binance Pay u ovaj trend potvrđuju podaci o transakcijama. Tokom protekle godine obradili smo transakcije u vrijednosti većoj od 250 milijardi USD od lansiranja 2021. godine. Preko 98% poslovanja između preduzeća i krajnjih korisnika (B2C) u 2025. izvršeno je u stabilnim kriptovalutama kao što su USDT, USDC, EURI, XUSD i FDUSD. Naša baza korisnika premašila je 45 miliona globalno, potvrđujući široku prihvaćenost.

Rast i prihvatanje stablecoina

Momentum u usvajanju stabilnih kriptovaluta ubrzano raste. Mjesečni obim plaćanja u stablecoinima premašio je 10 milijardi USD, što predstavlja rast od 82% od početka godine. Izvještaj EY a predviđa da bi stabilni tokeni mogli činiti 5–10% globalnih plaćanja do 2030. godine. S razvojem tehnologije i rastom potražnje za efikasnim transferima, usvajanje stabilnih kriptovaluta moglo bi premašiti i najoptimističnije prognoze.

Promjene su već vidljive jer tradicionalne finansijske institucije prilagođavaju svoje sisteme. Na primjer, SWIFT je lansirao blockchain bazirani ledger, što odražava trend prihvatanja blockchain tehnologije u cilju izgradnje interoperabilne infrastrukture koja kombinuje pouzdane sisteme sa inovacijama, povećavajući brzinu, smanjujući troškove i poboljšavajući transparentnost.

Uloga Binance Pay-a

Naša mreža trgovaca obuhvata industrije od igara, maloprodaje, luksuznih proizvoda, bankarstva, automobila, turizma i ugostiteljstva do svakodnevnih potrepština. Integracije sa nacionalnim sistemima u Brazilu, Argentini i Butanu omogućavaju instant plaćanja kriptovalutama u svakodnevnom životu. Binance Pay nije samo platforma za plaćanja — on pokreće novi finansijski paradigma definisan brzinom, transparentnošću i inkluzivnošću.

Budućnost plaćanja je instant, bez granica i jednostavna. Kako sve više trgovaca i potrošača usvaja stabilne kriptovalute, finansijska inkluzija prelazi iz aspiracije u realnost. Binance Pay predvodi ovu transformaciju, otvarajući nove ekonomske prilike, povezujući globalna tržišta i omogućavajući milionima ljudi da vrše transakcije prema svojim pravilima. Budućnost novca je ovdje i kreće se brzinom kriptovaluta.


