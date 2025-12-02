Visoke naknade nestaju: Slanje novca u inostranstvo više nije ni sporo ni skupo, inovacije pokreću novu eru

Transakcije se odvijaju trenutno, uz niske troškove, čineći međunarodne transfere pristupačnim

Sjećate li se kada je slanje novca u inostranstvo bilo sporo i skupo? Dani dugih čekanja i visokih naknada brzo nestaju dok inovacije pokreću novu eru besprijekornih, globalnih transakcija.

Binance Pay ponosno stoji na čelu ove transformacije. Više od 20 miliona trgovaca sada prihvata Binance Pay — u odnosu na samo 12.000 na početku godine, što predstavlja rast od preko 1.700 puta u deset mjeseci. Naša mreža pokriva sve kontinente, od Latinske Amerike do Azije, pokazujući da plaćanja kriptovalutama izlaze iz niše i postaju dio svakodnevnog života.

Stabilne kriptovalute transformišu plaćanja

Stablecoini rješavaju probleme tradicionalnih plaćanja — kašnjenja, visoke naknade i ograničen pristup. Transakcije se odvijaju trenutno, uz niske troškove, čineći međunarodne transfere pristupačnim. Njihov globalni dizajn otvara vrata finansijskoj inkluziji, povezujući ljude i preduzeća u regijama nedovoljno pokrivenim bankama.

U Binance Pay u ovaj trend potvrđuju podaci o transakcijama. Tokom protekle godine obradili smo transakcije u vrijednosti većoj od 250 milijardi USD od lansiranja 2021. godine. Preko 98% poslovanja između preduzeća i krajnjih korisnika (B2C) u 2025. izvršeno je u stabilnim kriptovalutama kao što su USDT, USDC, EURI, XUSD i FDUSD. Naša baza korisnika premašila je 45 miliona globalno, potvrđujući široku prihvaćenost.

Rast i prihvatanje stablecoina

Momentum u usvajanju stabilnih kriptovaluta ubrzano raste. Mjesečni obim plaćanja u stablecoinima premašio je 10 milijardi USD, što predstavlja rast od 82% od početka godine. Izvještaj EY a predviđa da bi stabilni tokeni mogli činiti 5–10% globalnih plaćanja do 2030. godine. S razvojem tehnologije i rastom potražnje za efikasnim transferima, usvajanje stabilnih kriptovaluta moglo bi premašiti i najoptimističnije prognoze.

Promjene su već vidljive jer tradicionalne finansijske institucije prilagođavaju svoje sisteme. Na primjer, SWIFT je lansirao blockchain bazirani ledger, što odražava trend prihvatanja blockchain tehnologije u cilju izgradnje interoperabilne infrastrukture koja kombinuje pouzdane sisteme sa inovacijama, povećavajući brzinu, smanjujući troškove i poboljšavajući transparentnost.

Uloga Binance Pay-a

Naša mreža trgovaca obuhvata industrije od igara, maloprodaje, luksuznih proizvoda, bankarstva, automobila, turizma i ugostiteljstva do svakodnevnih potrepština. Integracije sa nacionalnim sistemima u Brazilu, Argentini i Butanu omogućavaju instant plaćanja kriptovalutama u svakodnevnom životu. Binance Pay nije samo platforma za plaćanja — on pokreće novi finansijski paradigma definisan brzinom, transparentnošću i inkluzivnošću.

Budućnost plaćanja je instant, bez granica i jednostavna. Kako sve više trgovaca i potrošača usvaja stabilne kriptovalute, finansijska inkluzija prelazi iz aspiracije u realnost. Binance Pay predvodi ovu transformaciju, otvarajući nove ekonomske prilike, povezujući globalna tržišta i omogućavajući milionima ljudi da vrše transakcije prema svojim pravilima. Budućnost novca je ovdje i kreće se brzinom kriptovaluta.

