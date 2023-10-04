Jemen: Hutiji uhapsili 12 ljudi zbog ‘špijunske mreže CIA-e’

Jemenski pobunjenici Huti iznijeli su pred sud 12 optužbi za špijunažu za SAD i Izrael , izvijestili su u ponedjeljak državni mediji.

Dvanaest osoba uhapšeno je u akciji protiv “američko-izraelske špijunske mreže”, rekao je za novinsku agenciju Saba šef tužiteljstva Hutija u Sani, sudac Abdullah Zahra. Tvrdi se da je mreža provodila špijunske i sabotaže “desetljećima”, surađujući s ljudima izravno povezanima s CIA-om.

U zasebnom slučaju prošlog mjeseca, sud kojim upravljaju Hutiji osudio je 17 osoba na smrt zbog optužbi za špijunažu u ime Izraela, SAD-a i Saudijske Arabije. Sud u Sani izrekao je kazne u slučaju vezanom uz “špijunske ćelije unutar špijunske mreže povezane s američkim, izraelskim i saudijskim obavještajnim službama”.

U to je vrijeme rečeno da će biti pogubljeni strijeljanjem i da će se pogubljenja provoditi javno kao odvraćanje i upozorenje. Sedamnaestorica su optužena za suradnju s izraelskim agentima Mossada i pokušaj regrutiranja jemenskih građana.

To je „dovelo do ciljanja nekoliko vojnih, sigurnosnih i civilnih objekata što je rezultiralo smrću desetaka ljudi i raširenim uništavanjem infrastrukture“, prema jemenskim vlastima. Dvojica drugih optuženika osuđena su na 10 godina zatvora, dok je jedna osoba oslobođena u istom slučaju.

Izrael je u protekle dvije godine pokrenuo više zračnih napada na ciljeve u Jemenu kao odgovor na napade Huta na Izrael. Pobunjenici kažu da djeluju u znak solidarnosti s Palestincima zbog rata u Gazi .

Nakon izraelskih napada, Hutiji su pokrenuli široko rasprostranjenu kampanju hapšenja ljudi koje optužuju za špijunažu za Izrael ili SAD. Represija se intenzivirala nakon izraelskog napada u avgustu u kojem je ubijen Hutijev premijer Ahmed Ghaleb Nasser Al Rahawi.

