Zaslužuje li majka četvero djece platu od države?

Čaušević je obrazložio da je jedan od ključnih razloga demografskog pada sve veći ekonomski strah roditelja, posebno briga o tome kako osigurati stabilnu budućnost svojoj djeci.

Upravo zato svoj prijedlog vidi kao dugoročno rješenje koje bi porodicama donijelo sigurnost, a državi demografski oporavak.

U prijedlogu se navodi nekoliko konkretnih mjera,pišu Vijesti

-Za svako četvrto i naredno dijete, ako majka nije zaposlena, država bi osiguravala mjesečna primanja u visini minimalne plate, sve do punoljetstva djeteta.

-Majkama s troje djece obezbijedila bi se polovina iznosa minimalne plate, također do punoljetstva djece.

-Ukoliko je majka zaposlena, predložena je isplata polovine ovih iznosa kao podrška porodicama s troje i više djece.Po mom sudu, jedan od ključnih razloga pada nataliteta jesu prevelika očekivanja i ekonomski strahovi roditelja: razmišljaju kako obezbijediti ‘sve’ za djecu, ne samo danas nego i za njihovu budućnost. Na kraju svako ode svojim putem”, naveo je Čaušević.

Dodao je da je neophodno dugoročno pružiti sistemsku podršku porodicama s troje i više djece, jer se bez tako definisane politike ne može govoriti o demografskom oporavku ni stabilnoj budućnosti društva.

