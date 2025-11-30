Opozicionar u Gruziji pokušao zapaliti zgradu suda

Gruzijske vlasti uhapsile su Aleksandrea Elisašvilija (Aleksandre Elisashvili), jednog od lidera opozicije, zbog sumnje da je pokušao zapaliti zgradu suda u Tbilisiju.

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, Elisašvili je razbio prozor čekićem, ušao u zgradu, prolio benzin i pokušao izazvati požar, prenosi Reuters.

U saopštenju objavljenom na Facebooku navedeno je da je Elisašvili, bivši opozicioni poslanik, imao vatreno oružje te da je povrijedio sudskog izvršitelja tokom hapšenja. Ministarstvo je objavilo i video-snimak na kojem se vidi pištolj na podu i razbijeni prozor.

Elisašvili je osnivač partije Građani, koja djeluje u okviru koalicije Lelo – Snažna Gruzija, jedne od tri ključne opozicione grupacije u zemlji.

Vladajuća partija Gruzijski san najavila je da će pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za zabranu rada ove koalicije.

Portparol partije Lelo saopštio je da stranka nema kontakt s Elisašvilijem i da ne želi dodatno komentarisati slučaj.

Masovne proevropske demonstracije u Gruziji na godišnjicu suspenzije EU pregovora

Gruzija, koju su ranije mnogi opisivali kao jednu od najdemokratskijih i najprozapadnijih država nastalih raspadom Sovjetskog Saveza, prema ocjenama kritičara postala je sve autoritarnija od početka rata u Ukrajini, piše Reuters.

U petak su demonstranti u Tbilisiju obilježili 365 dana neprekidnih protesta protiv Gruzijskog sna, koji je do sada uhapsio gotovo sve istaknute opozicionare i svake večeri privodi učesnike protesta ispred parlamenta. Tenziije traju od novembra prošle godine, kada je vlada saopštila da “pauzira” pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.

Odnosi sa EU dodatno su se pogoršali zbog zabrinutosti u vezi s demokratskim nazadovanjem zemlje, a Brisel je poručio da Gruzija više nije na putu ka članstvu.

Elisašvili, koji je bio poslanik do prošle godine, učestvovao je i u fizičkom obračunu u parlamentu tokom debate u aprilu 2024. o zakonu o “stranim agentima”, koji su kritičari opisali kao ruski model usmjeren na gušenje civilnog društva. Tokom rasprave, Elisašvili je pesnicom udario Mamuku Mdinaradzea, lidera poslaničkog kluba Gruzijskog sna i glavnog zagovornika zakona, dok je govorio sa govornice.

