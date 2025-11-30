Vijesti

Sladić objavio prognozu za decembar: Jedino će magla podsjećati na zimu

Objavljeno prije 1 sat

Jutros po Bosni ima dosta niske oblačnosti. Vedro je na jugozapadu Bosne i u Hercegovini.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Sokolac -1; Prijedor i Tuzla 0; Doboj, Sarajevo i Srebrenica 1; Banja Luka, Gradačac i Jajce 2; Bijeljina i Trebinje 3; Mostar 5°C.

Danas prije podne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U drugom dijelu dana bit će pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar će biti slab južnog smjera.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 4 i 10°C, na jugu do 13°C.

Bh. meteorolog Nedim Sladić objavio je grafiku onoga što nas čeka u narednim danima zime,piše N1

“Na početku decembra 2025. jedino magla će podsjećati na zimu. Jutarnje temperature zraka niske, ali u većini predjela oko i iznad nule”, naveo je Sladić.


