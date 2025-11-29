Protest penzionera u Tuzli: “Naš zahtjev je da se prosječne penzije povećaju u skladu sa evropskim parametrima”

Penzioneri danas protestuju na Trgu slobode u Tuzli, ponovo izražavajući svoje nezadovoljstvo. Ovo je još jedan u nizu protesta koji su organizovali.

Na protestima se obratio jedan od penzionera, gdje je poručio da je život penzionera u Bosni i Hercegovini nesiguran.

– Naš zahtjev je da se prosječne penzije povećaju u skladu sa evropskim parametrima 52 posto od prosječnih plata. Danas je prosječna penzija 680 KM. Ukoliko bi prihvatili taj parametar, penzija bi bila 845 KM. Mi imamo manje penzije nego što su prosječne u Evropskoj uniji – naveo je on.Poručio je da bi u tom slučaju penzija bila veća za 165 KM.

Fotoreporter “Avaza” zabilježio je atmosferu koja je vladala na protestima,piše Avaz

Na transparentima koji su nosili penzioneri bile su simbolične poruke: “Bruka i sramota”, “Tuzla neće stati”, “Bijeli hljeb i paušali političarima, kontejneri penzionerima”.

