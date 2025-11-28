Ponovo određene mjere zabrane Munjiću i drugima

Ranije je Vrhovni sud FBiH usvojio je žalbe odbrane na određivanje mjera zabrane u ovom predmetu. Tada je predmet je tada vraćen na ponovni postupak, koji je okončan identično kao i prvobitni, s određenim mjerama zabrane.

Munjić, Huseinović-Ajanović, Ohranović i Mušinović su odlukom Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH dobili mjeru zabrane obavljanja dužnosti.

Podsjetimo, njima su mjere zabrane obavljanja službenih dužnosti i međusobnog sastajanja prvo donesene 14. novembra nakon održanog ročišta u POSKOK-u zbog sumnje da su počinili krivična djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem i Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, odnosno, Huseinović-Ajanović i Mušinović se sumnjiče za krivično djelo Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem,pišu Vijesti

