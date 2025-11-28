Bartulović u potpunosti priznao da je zapalio Kordićev automobil

Danijel Barnjak Bartulović (31) osumnjičen da je podmetnuo požar na službenom vozilu gradonačelnika Mostara, Marija Kordića, ispitan je danas pred postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva Mostar.

Kako nam je potvrđeno, osumnjičeni je u cijelosti priznao izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz čl. 328. st. 1 u vezi sa Izazivanjem opće opasnosti iz čl. 323. st 1 i KD Oštećenje tuđe stvari iz čl 293 KZ FBiH.

Nakon ispitivanja, naređeno je njegovo dodatno 24-satno zadržavanje, a Tužilaštvo HNK će u zakonskom roku prema Općinskom sudu u Mostaru podnijeti prijedlog za određivanje pritvora prema njemu,piše Avaz

Kako neslužbeno saznajemo, njegovi motivi za izvršenje ovog krivičnog djela su lično nezadovoljstvo budući da je već duže vrijeme tražio zaposlenje usljed čega se osjećao marginaliziranim u društvu.

