Poznat uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara

Objavljeno prije 48 minuta

Uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara je komplikacija Mekelovog divertikula

Dijete je preminulo 7.septembra na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar u koju su njegovi roditelji upućeni bez sanitetskog Više od dva mjeseca koliko je prošlo od smrti 11-mjesečnog dječačića iz Konjica koji je podlegao na putu od bolnice u Konjicu do Mostara, a nakon čega su uzeti i određeni uzorci koji su poslani na analizu, u Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je stigao nalaz i mišljenje vještaka.Utvrđeno je da je smrt bebe nastupila usljed komplikacija Mekelovog divertikula (upala/diverticulitis sa rupturom) praćenih šokom i metaboličkim poremećajima, što se odrazilo povišenom ureom i glukozom u krvi.Dijete je preminulo 7.septembra na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar u koju su njegovi roditelji upućeni bez sanitetskog vozila iz Opće bolnice Konjic.

Dijete je u konjičku bolnicu dovedeno u izrazito teškom stanju, a dežurnoj mladoj doktorici je pedijatar koji je bio pripravan i s kojim je ona telefonski komunicirala, nakon što nije mogao doći u bolnicu, dao uputu da se transport obavi privatnim vozilom.

U putu je roditelje preuzela ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja “Stari grad” Mostar, čija ekipa po prijemu nije uočila vitalne znakove života .

– Odmah su započete mjere oživljavanja koje su kontinuirano provođene tokom transporta do CUM-a Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,piše Avaz

Nažalost, uprkos brzoj reakciji naše ekipe i neprekidnim mjerama kardiopulmonalne reanimacije tokom cijelog puta, beba nije pokazivala znakove života. U takvom stanju je predata dežurnom osoblju CUM-a SKB Mostar, gdje su mjere oživljavanja nastavljene – saopćili su tada iz Hitne pomoći.

Nažalost, taj postupak je bezuspješno nastavljen i u SKB Mostar.


