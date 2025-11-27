Poznat uzrok smrti bebe koja je preminula na putu od Konjica do Mostara

Dijete je preminulo 7.septembra na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar u koju su njegovi roditelji upućeni bez sanitetskog Više od dva mjeseca koliko je prošlo od smrti 11-mjesečnog dječačića iz Konjica koji je podlegao na putu od bolnice u Konjicu do Mostara, a nakon čega su uzeti i određeni uzorci koji su poslani na analizu, u Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je stigao nalaz i mišljenje vještaka.Utvrđeno je da je smrt bebe nastupila usljed komplikacija Mekelovog divertikula (upala/diverticulitis sa rupturom) praćenih šokom i metaboličkim poremećajima, što se odrazilo povišenom ureom i glukozom u krvi.Dijete je preminulo 7.septembra na putu prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar u koju su njegovi roditelji upućeni bez sanitetskog vozila iz Opće bolnice Konjic.

Dijete je u konjičku bolnicu dovedeno u izrazito teškom stanju, a dežurnoj mladoj doktorici je pedijatar koji je bio pripravan i s kojim je ona telefonski komunicirala, nakon što nije mogao doći u bolnicu, dao uputu da se transport obavi privatnim vozilom.

U putu je roditelje preuzela ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja “Stari grad” Mostar, čija ekipa po prijemu nije uočila vitalne znakove života .

– Odmah su započete mjere oživljavanja koje su kontinuirano provođene tokom transporta do CUM-a Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,piše Avaz

Nažalost, uprkos brzoj reakciji naše ekipe i neprekidnim mjerama kardiopulmonalne reanimacije tokom cijelog puta, beba nije pokazivala znakove života. U takvom stanju je predata dežurnom osoblju CUM-a SKB Mostar, gdje su mjere oživljavanja nastavljene – saopćili su tada iz Hitne pomoći.

Nažalost, taj postupak je bezuspješno nastavljen i u SKB Mostar.

