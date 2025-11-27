Ovo je prva autovana gej pobjednica u historiji takmičenja

Dvadesetogodišnjakinja, koja je tokom školovanja trpila zlostavljanje zbog svoje seksualne orijentacije, izjavila je da je pobjeda na svečanosti u Vulverhemptonu za nju ostvarenje sna.

Godine zlostavljanja

Ričardson, studentkinja muzičkog pozorišta iz Lestera, otkrila je da je u školskim danima bila “strašno zlostavljana”, što je ostavilo duboke posljedice na njeno mentalno zdravlje.

“Imala sam 15 godina kada sam se autovala. Bilo je to odmah posle kovida, a moji vršnjaci jednostavno nisu bili nimalo blagonakloni. To je jako uticalo na mene”, rekla je.

Zadirkivanja su, kaže, bila svakodnevna — od komentara o njenom izgledu, težini i visini, pa sve do kritika svega što je radila.

“Kao da ništa što sam uradila nije bilo dovoljno dobro”, prisjetila se.

Zbog toga joj današnji uspjeh donosi posebno zadovoljstvo:

“Predivno je moći reći: ‘Pogledajte gde sam danas.’ Zanemarila sam sve ružno što su mi govorili i ostvarila sopstvene snove.”

Neočekivani talenat koji je presudio

U finalu je bila jedna od 12 takmičarki, a svoje mjesto u završnici obezbjedila je pobjedom u kategoriji talenta. Iako je planirala da izvede baletsku tačku, nedelju dana nakon prijave slomila je nogu. Umjesto toga, odlučila je da pokaže svoj drugi adut — pjevanje i glumačke sposobnosti iz muzičkog pozorišta.

Njena izvedba pesme “Never Enough Loren Olred” iz filma “The Greatest Showman” donijela joj je presudne poene i na kraju — krunu Mis Engleske.

Pogled ka svjetskoj sceni

Ričardson će sada predstavljati Englesku na izboru za Mis svijeta 2026. godine, koji bi trebalo da se održi početkom sledeće godine na još nepoznatoj lokaciji. Ukoliko pobjedi, bila bi prva Britanka sa titulom Mis sveta još od 1964. godine.

“Bilo bi nevjerovatno vratiti titulu Mis svijeta u Englesku, ali nikad ne znate kako će se stvari posložiti”, zaključila je.

Facebook komentari