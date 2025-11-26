Poznato kada će zaposleni u institucijama BiH dobiti po 1.000 KM

Za zaposlene u institucijama BiH predviđena je isplata 1.000 KM jednokratne pomoći u neto iznosu, za što je osigurano do 36,5 miliona KM na poziciji tekuće rezerve.

Utvrđeni iznos jednokratne pomoći neće biti isplaćen članovima Predsjedništva BiH, zastupnicima i izaslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajućoj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrima i zamjenicima ministara, kao i osobama koje u trenutku stupanja na snagu Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2025. godinu nemaju status zaposlene osobe u institucijama BiH.

Isplata jednokratne naknade je posljedica nepravodobnog usvajanja Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2025. godinu, zbog čega se isplata plaće zaposlenim u institucijama BiH tokom 2025. godine vršila na temelju osnovice iz 2024. godine (600,00 KM), umjesto osnovice iz 2025. godine (631,50 KM), zbog čega su zaposleni u tom periodu ostvarili umanjena primanja,pišu Vijesti

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je nakon sjednice rekao da se isplata može očekivati odmah.

– Sredstva su na računu, ministar Amidžić je dobio zaključak koji mu omogućava da to uradi već sutra. Sredstva su doznačena, mislim da to ljudi mogu uskoro očekivati i da, eto, neku novogodišnju naknadu dobiju, naveo je Konaković.

Facebook komentari