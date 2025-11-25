Melanija Trump dočekala božićnu jelku u Bijeloj kući

Drvo, koje je stiglo sa Korsonove farme drveća u Mičigenu, isporučeno je u tradicionalnoj kočiji kojom su upravljala trojica muškaraca sa cilindrima, a vukla su je dva konja, prenosi časopis People.

“Prelijepo je drvo”, rekla je prva dama dok je obilazila kočiju i pozirala novinarima u kaputu bijele boje uz koji je nosila ​​tamnocrvene rukavice, prenosi Tanjug

Prva dama SAD rukovala se sa jednim od kočijaša prije nego što su božićnu jelku unijeli u Bijelu kuću.

Božićna jelka označava i početak serije prazničnih događanja u Bijeloj kući.

Predsjednik SAD Donald Tramp će u okviru prazničnih običaja 25. novembra izvršiti pomilovanje za jednu ćurku, dok će 1. decembra Melanija otkriti ovogodišnje božićne dekoracije u predsjedničkoj rezidenciji.

