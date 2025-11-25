Vijesti

Melanija Trump dočekala božićnu jelku u Bijeloj kući

1.9K  
Objavljeno prije 11 minuta

Američka prva dama Melanija Tramp danas je nastavila dugogodišnju tradiciju i dočekala zvaničnu božićnu jelku u Bijeloj kući, nekoliko dana prije Dana zahvalnosti, označavajući početak praznične sezone.

 Melanija Trump - Tanjug / AP

Drvo, koje je stiglo sa Korsonove farme drveća u Mičigenu, isporučeno je u tradicionalnoj kočiji kojom su upravljala trojica muškaraca sa cilindrima, a vukla su je dva konja, prenosi časopis People.

“Prelijepo je drvo”, rekla je prva dama dok je obilazila kočiju i pozirala novinarima u kaputu bijele boje uz koji je nosila ​​tamnocrvene rukavice, prenosi Tanjug

Prva dama SAD rukovala se sa jednim od kočijaša prije nego što su božićnu jelku unijeli u Bijelu kuću.

Božićna jelka označava i početak serije prazničnih događanja u Bijeloj kući.

Predsjednik SAD Donald Tramp će u okviru prazničnih običaja 25. novembra izvršiti pomilovanje za jednu ćurku, dok će 1. decembra Melanija otkriti ovogodišnje božićne dekoracije u predsjedničkoj rezidenciji.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh