Južna interkonekcija pokrenuta s mrtve tačke: Odgovor Vašingtona na nesposobnost vlasti

Bosna i Hercegovina dobila je poruku koju više niko ne može ignorisati. Vašington je, zapravo, rekao ono što bh. politički vrh predugo izbjegava: vrijeme je da se radi na Južnoj interkonekciji.
Američki ministar unutrašnjih poslova i predsjedavajući Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju Dag Burgum (Doug) pozitivno je reagovao nakon sastanka čelnika Federacije s američkim otpravnikom poslova u BiH Džonom Ginkelom (John) u Ambasadi SAD u Sarajevu.
Širi region
– Sada je vrijeme da se uspostavi energetska sigurnost BiH putem američkog LNG-a – poručio je Burgum.
Istovremeno je američka administracija kroz izjavu ambasadorice SAD u Hrvatskoj Nikol Mekgro (Nicole McGraw) poručila da Južna interkonekcija predstavlja veoma značajnu energetsku šansu za BiH i širi region.
Zagvozd će biti spojen s terminalom tečnog prirodnog gasa na Krku. ENTSOG, RSE
Zaista, uključivanje američkog privatnog sektora, kako je i potvrđeno iz Ambasade SAD, moglo bi uveliko ubrzati izgradnju Južne interkonekcije, te time Federaciji BiH obezbijediti pristup pristupačnom i pouzdanom američkom tečnom prirodnom gasu (LNG), što bi dodatno ojačalo energetsku sigurnost zemlje.
Sada je otvoren put za realizaciju projekta koji je američka administracija označila kao jedan od strateških interesa za BiH, posebno u svjetlu ovisnosti o ruskom gasu. Premijer FBiH Nermin Nikšić najavljuje izmjene zakona i robusniji angažman.
Evropska mreža
Zakon o gasovodu Južna interkonekcija BiH – Hrvatska za nositelja investicije projekta određuje BH-Gas d.o.o. Sarajevo. BH-Gas bi mogao biti isključen iz projekta zbog toga što nisu završili neophodne zadatke. Iako su iz ove kompanije nakon usvajanja Zakona u januaru ove godine saopćili da su “započeli proces restrukturiranja preduzeća, a sve s cilju stvaranja podloge za implementaciju projekta”, napretka nem
Objava Burguma: Vrijeme da se uspostavi sigurnost BiH. Platforma X
Kako bi se procesi ubrzali, kroz izmjene Zakona BH-Gas će se vjerovatno izuzeti od obaveze nosioca projekta. Jedna od opcija je i potpisivanje državnog sporazuma između BiH i SAD, čime bi se američki investitor uveo u radove na Južnoj interkonekciji.
Podsjećamo, BiH se sada opskrbljuje isključivo plinom koji iz Rusije preko Turskog toka ulazi u blizini Zvornika. Južna interkonekcija spaja BiH na evropsku gasnu mrežu preko Hrvatske, te smanjuje ovisnost zemlje o ruskom gasu. Dugačka je oko 180 kilometara, ulazi u zemlju kod Posušja na jugu i završava se kod Travnika u srednjoj BiH. Također, planirano je nekoliko krakova ka gradovima u Hercegovini.
Trampova poruka
Južna interkonekcija dobila je dodatno na značaju nakon oštre najave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da će svaka država koja nastavi poslovati s Rusijom biti suočena sa sankcijama.
U zemlji koja gotovo potpuno ovisi o ruskom gasu, takva poruka dočekana je sa strahom od eventualnih posljedica. Dakle, pitanje Južne interkonekcije postaje pitanje nacionalne sigurnosti.