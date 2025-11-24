Južna interkonekcija pokrenuta s mrtve tačke: Odgovor Vašingtona na nesposobnost vlasti

Američki ministar unutrašnjih poslova i predsjedavajući Nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju Dag Burgum (Doug) pozitivno je reagovao nakon sastanka čelnika Federacije s američkim otpravnikom poslova u BiH Džonom Ginkelom (John) u Ambasadi SAD u Sarajevu. Širi region – Sada je vrijeme da se uspostavi energetska sigurnost BiH putem američkog LNG-a – poručio je Burgum.

Istovremeno je američka administracija kroz izjavu ambasadorice SAD u Hrvatskoj Nikol Mekgro (Nicole McGraw) poručila da Južna interkonekcija predstavlja veoma značajnu energetsku šansu za BiH i širi region.

Zagvozd će biti spojen s terminalom tečnog prirodnog gasa na Krku. ENTSOG, RSE

Zaista, uključivanje američkog privatnog sektora, kako je i potvrđeno iz Ambasade SAD, moglo bi uveliko ubrzati izgradnju Južne interkonekcije, te time Federaciji BiH obezbijediti pristup pristupačnom i pouzdanom američkom tečnom prirodnom gasu (LNG), što bi dodatno ojačalo energetsku sigurnost zemlje. Sada je otvoren put za realizaciju projekta koji je američka administracija označila kao jedan od strateških interesa za BiH, posebno u svjetlu ovisnosti o ruskom gasu. Premijer FBiH Nermin Nikšić najavljuje izmjene zakona i robusniji angažman. Evropska mreža Zakon o gasovodu Južna interkonekcija BiH – Hrvatska za nositelja investicije projekta određuje BH-Gas d.o.o. Sarajevo. BH-Gas bi mogao biti isključen iz projekta zbog toga što nisu završili neophodne zadatke. Iako su iz ove kompanije nakon usvajanja Zakona u januaru ove godine saopćili da su “započeli proces restrukturiranja preduzeća, a sve s cilju stvaranja podloge za implementaciju projekta”, napretka nem

Objava Burguma: Vrijeme da se uspostavi sigurnost BiH. Platforma X