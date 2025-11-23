SDS: Blanuša u Banjaluci vodi za 12.255 glasova razlike

Prema podacima iz Štaba SDS-a u Banjaluci vodi Branko Blanuša, te da ima 59,75 odsto.Dodaju da je Blanuša na 219 prebrojanih glasačkih mjesta osvojio 37.536 glasova.
S druge stranem, dodaju iz SDS-a, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio 40, 25 odsto ili 25.281 glasova,pišu Nezavisne
