Eskaliralo u sarajevskom tramvaju: Djevojka ušla s psom, vozač nije htio nastaviti vožnju

edna Sarajka će dugo pamtiti kasnu subotnju vožnju sarajevskim javnim prevozom.

Naime, nesvakidašnja situacija dogodila se sinoć oko 23.30 sati u jednom od GRAS-ovih tramvaja. Vozač GRAS-a istjerao je djevojku iz tramvaja zbog kućnog ljubimca – psa, a zbog svega su morali intervenisati i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema riječima svjedoka, djevojka je sa cukom ušla u tramvaj, ali vozač nije htio nastaviti vožnju.

– Sve se desilo na tramvajskoj stanici Socijalno. Vozač je zaustavio tramvajski saobraćaj nakon što je putnica u tramvaj ušla sa psom. Govorio joj je da izađe i da se psi ne mogu voziti javnim prevozom. Djevojka nije htjela da izađe, a vozač nije htio da nastavi vožnju. Vozač je rekao da će pozvati policiju ukoliko djevojka ne izađe, a što je na kraju i učinio, ispričao je za Crnu Hroniku jedan od svjedoka.

I stvarno je sarajevska policija intervenisala zbog psa u tramvaju.

– Nakon skoro 35 minuta čekanja i blokiranja tramvajskog saobraćaja stigla je policija. Djevojka je nakon njihovog dolaska izašla iz tramvaja uz riječi “da je nepravedno što je tjeraju zbog cuke”, izjavio je čitatelj,piše Depo

GRAS-ovom Odjelu za odnose s javnošću novinari Crne hronike su poslali upit da li je vozač postupio ispravno i da li se kućni ljubimci smiju voziti u vozilima javnog prevoza, a odgovor će, kako su najavili, objaviti čim ga dobiju.

Treba napomenuti i da na nekim tramvajima stoji istaknuta naljepnica da je “zabranjeno uvoditi životinje u GRAS-ovim vozilima”.

