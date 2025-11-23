RS: Zatvorena birališta

19.05 Prije nekih pola sata u izborni štab SNSD-a stigao je Milorad Dodik. Uskoro je najavljeno prvo obraćanje iz SNSD-a. U štab SDS-a oko 18 sati stigao je Branko Blanuša.

* * *

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23:00 sati na internet stranici www.izbori.ba.

Biračka mjesta su otvorena jutros u 7.00, a zatvorena u 19.00 sati.

Na ovim izborima bilo je šest kandidata: Dragan Đokanović (Savez za novu politiku), Branko Blanuša (Srpska demokratska stranka), Siniša Кaran (Savez nezavisnih socijaldemokrata – Milorad Dodik), Nikola Lazarević (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević.

U Centralni birački spisak, zaključno s podacima na dan 3. novembar 2025. godine, upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte, te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

CIK je akreditovao 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za predsjednika RS iznositi 6.460.000 КM.

Centralna izborna komisija BiH raspisala je privremene izbore za predsjednika RS za 23. novembar ove godine nakon što je Miloradu Dodiku ukinula mandat po pravosnažnosti presude Suda BiH.

MUP RS: Na izborima do 16:00 evidentiran jedan incident

Ženska osoba čiji su inicijali M.P. prijavila je da nije mogla da glasa na biračkom mjestu u Laktašima, jer je neko već glasao u njeno ime, što je jedini incident evidentiran na prijevremenim predsjedničkim izborima do 16.00 časova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz MUP-a RS.

Banjaluka: Do 15 sati glasalo 28,59 posto birača

Na području Banjaluke do 15.00 sati na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo je 28,59 posto birača upisanih u centralni birački spisak, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dubravko Malinić.

On je naveo da se glasanje odvija nesmetano i da GIK nije primila ni jedan prigovor sa biračkih mjesta.

Pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ima 192.276 birača u Banjaluci koji mogu da glasaju na 254 biračkih mjesta, a angažovano je 25 mobilnih timova.

Prijedor: Do 15 sati glasalo 18,35 posto građana

U Prijedoru je do 15.00 sati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 15.698 građana ili 18,35 posto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Željko Škondrić.

Prema njegovim riječima, glasanje protiče bez smetnji i da nema gužvi na biračkim mjestima.

“Vjerujem da ćemo do prve preliminarne nepotpune rezultate izbora imati do ponoći”, dodao je Škondrić.

Za glasanje u Prijedoru registrovano je oko 85.000 građana, glasa se na 129 redovnih biračkih mjesta, a angažovana su i dva mobilna tima.

U Trebinju do 15 sati glasalo 34 posto birača

U Trebinju je do 15.00 sati na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasao 10.991 birač ili 34,26 odsto upisanih u birački spisak, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji.

U Bileći je do 15.00 sati glasao 2.971 birač ili 30,38 posto, a u Gacku 2.426 birača ili 31,19 posto, rekli su u opštinskim izbornim komisijama u tim mjestima.

U Berkovićima je glasalo 646 birača ili 42 posto, a u Ljubinju 989 ili 32, 86 odsto.

Pravo glasa u Trebinju ima 32.115 građana koji glasaju na 48 biračkih mjesta, a formirano je i pet mobilnih timova.

Srebrenica: Do 15:00 glasalo 14,61 posto glasača

U opštini Srebrenica na prijevremeni izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 sati izašlo 1.770 birača ili 14,61 posto od 12.864 registrovanih, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović. Dodaje da se izborni proces odvija po planu i bez teškoća.

Osim glasanja na redovnim biračkim mjestima, na području ove lokalne zajednice formirana su i dva mobilna tima da bi se omogućilo starim i nepokretnim licima da kod svojih kuća ostvare biračko pravo.

U OIK-u Srebrenica kažu da je od 12.864 birača na biračkom spisku, za glasanje putem pošte registrovano 1.129, a za glasanje u odsustvu prijavljeno je 1.609 birača.Srebrenica: Do 15:00 glasalo 14,61 posto glasača

U opštini Srebrenica na prijevremeni izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 sati izašlo 1.770 birača ili 14,61 posto od 12.864 registrovanih, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović. Dodaje da se izborni proces odvija po planu i bez teškoća.

Osim glasanja na redovnim biračkim mjestima, na području ove lokalne zajednice formirana su i dva mobilna tima da bi se omogućilo starim i nepokretnim licima da kod svojih kuća ostvare biračko pravo.

U OIK-u Srebrenica kažu da je od 12.864 birača na biračkom spisku, za glasanje putem pošte registrovano 1.129, a za glasanje u odsustvu prijavljeno je 1.609 birača.

Doboj: Izlaznost do 15 sati 30 posto

U Doboju je na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15 sati glasalo je 30 posto građana sa pravom glasa. Sva biračka mjesta otvorena su jutros na vrijeme.

Pravo glasa u Doboju ima 62.876 birača.

Foča

U Foči je pravo glasa iskoristilo 29 posto birača, odnosno 4.860 od 16.241 upisanog birača, rečeno je u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Derventa

Do 15.00 sati na redovnim biračkim mjestima glasao je 5071 glasač, odnosno 16,98 posto.

Naredni presjek stanja očekuje se oko 19.00 sati o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je iz Gradske izborne komisije.

Gradiška

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na području Gradiške glasalo je 12.049 birača ili 21,95 posto od upisanih u birački spisak, potvrdio je predsjednik Gradske izborne komisiji Branislav Radinović,pišu Vijesti

Kozarska Dubica

U Kozarskoj Dubici na prijevremenim predsjednikom izborima glasalo je 5.466 birača ili 24,16 posto upisanih u birački spisak.

Bratunac

U opštini Bratunac glasalo je 3.205 birača ili 17,99 posto od ukupno 19.128 upisanih u birački spisak

Zvornik

Na području Zvornika na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo je 13.800 birača ili 26,04 posto.

Milići

U Milićima je glasao 2.451 birač ili 30,06 posto od ukupno registrovanih.

Teslić

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Tesliću je glasalo 8.944 birača, odnosno 21 posto sa pravom glasa, rečeno je Srni iz Gradske izborne komisije.

U Bijeljini izlaznost 26,55 posto

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Bijeljini je do 15.00 sati glasalo 26,55 posto birača upisanih u birački spisak, što je manje nego na izborima prošle godine kada je u isto vrijeme izlaznost bila 39 posto, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić.

Ona kaže da je očekivala veću izlaznost na izbore.

Pravo glasa na izborima ima 111.679 birača, a na terenu je i više od 600 posmatrača.

Facebook komentari