Dan državnosti: Objavljen raspored dežura u Domovima zdravlja KS

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo najavio je za utorak, 25. novembra, zbog obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, cjelodnevne dežure od 7.30 do 20.30 sati na više lokaliteta.

Na Dan državnosti BiH cjelodnevne dežure su organizirane u Službi porodične medicine Dom zdravlja Centar – Vrazova 11, Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1, Dom zdravlja Novo Sarajevo – Bihaćka 2, Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića, Dom zdravlja Ilidža – Dr. Mustafe Pintola 1, Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart br 14, Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52, Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6.

Dom zdravlja Trnovo (uz ambulantu Dejčići) radit će u prvoj smjeni.

Dispanzer za predškolsku djecu radit će od 8 do 18 sati, na lokalitetu OJ Dom zdravlja Novi Grad.

– Služba za laboratorijsku dijagnostiku pacijentima će pružati usluge 7.30 do 20.30 sati, na lokalitetima OJ Dom zdravlja Novi Grad – saopćila je Press služba JUDZKS.

