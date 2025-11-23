Vukanović: Vučić opet podržao Dodika pred izbore, masovni prelasci Drine…

Reakciju i blog Vukanovića prenosimo u cjelosti.

“Prije samo dvadeset dana, kada su Vulin i Vučić žestoko napali Dodika, govorili da je kukavica i da je teško Srbima kada njihove vođe imaju podršku Zagreba i Hrvatske, aludirajući na podršku koju Dodik ima od HDZ-a, Čovića, Plenkovića i Milanovića, tvrdio sam u više navrata i gostovanja da će se brzo izmiriti, zbog interesa, i da će Vučić ponovo podržati Dodika, i treball je proći samo nedelja dana pa da se pokaže da sam u pravu, jer su se sastali prije par dana, ali im je bilo malo, pa su ponovo pred izbore poslali zajedničku sliku i poruku. Sudbine Dodika i Vučića su povezane, jedan drugom čuvaju leđa, i ne treba se čuditi što su se danas sastali u Beogradu i što je Vučić na svojim stranicama objavio fotografije sa Dodikom, šaljući kasni poruku glasačima u RS da ima njegovu podršku.

Vučić je poslao Dodika i Jutarnji program Prve televizije u Beogradu, koja se gleda i emiguje program preko MTEL imate neprijatelja kablovskih operatera, i tako grubo krši izbornu šutnju a zašto i ne bi kada zarobljeni pravosuđe i Centralna izborna komisija BiH toleriše njegove ispade, nasilje, jezik mržnje, vođenje kampanje uprkos presudi koja mu 6 godina zabranjuje politički angažman. Od 2014. godine, kada su uoči Opštih izbora Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić održali zajedničku sjednicu dvije Vlade, poslali blaženopočivšeg patrijarha Irineja u Banjaluku, da otvori spomenik Stefanu Nemanji i pozove glasače da glasaju za Dodika u izbornoj šutnji, preko 2016. godine kada je pred Lokalne izbore prebacio 50 miliona maraka Vladi i pozvao na referendum, do 2018. kada je Vučić tvrdio da Britanci ruše Dodika i podržavaju Ivanića, kako bi pomogao kampanju, a onda otvoreno počeo da šalje i glasače iz Srbije da pređu Drinu i glasaju sa režim, ili lani ministre da učestvuju otvoreno u kampanji i drže govore na mitinzima kandidata SNSD-a, istovremeno puštajući Šešelja, Bokana, Tomu Kovača i Sinišu Vučinića na ružičaste televizije da mene i ostale lidere opozicije napadaju i nazivaju izdajnicima, iznoseći najprimitivnije optužbe i laži,pišu Vijesti

Vučić je stalno uz Dodika, prešao je sve granice i crvene linije, i još jednom se pokazalo da opozicija u RS nikako ne smije slušati bilo kakve instrukcije vlasti iz Beograda već raditi sve suprotno jer Vučić sve radi kako bi se mi zavadili i sačuvao Dodik. I ovaj put, javljaju mi Hercegovci iz Novog Sada i Beograda, hiljade članova SNS-a će preći Drinu i doći da glasaju za kandidata SNSD-a, što je grubo i drsko miješanje u izborni proces i to samo 20 dana nakon što je Dodik izjavio da neće Beograd odlučivati šta će se raditi u RS pa povio rep, jer Vučić je izdao Kosovo, Dodik izdaje i prodaje RS i logično je da se drže skupa”, napisao je, između ostalog, Vukanović.

