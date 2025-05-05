Ovo su vještine koje poslodavci cijene više od diplome

Ali posao više ne izgleda isto, kao ni vještine potrebne za uspjeh. Dok su naši roditelji vjerovatno radili isti posao cijelog života, većina nas je promijenila ne samo nekoliko poslova, već čak i više karijera. Postalo je jasno da vještine, a ne fakultetske diplome, postaju važnije u godinama koje dolaze.

Zapravo, istraživanje Udemy je pokazalo da je 84% radnika svjesno da njihovi poslodavci razmišljaju o prelasku na model zasnovan na vještinama i da je 75% kompanija već preduzelo korake u tom pravcu, prenosi Biznis.ba.

Evo pet vještina koje poslodavci cijene više od diplome.

Prodaja i pregovaranje

Da li ste znali da vještine prodaje nisu samo za prodavce? Razmislite o tome: kada želite da izrazite misao, gledište ili zahtjev – vi prodajete. To je način na koji ubjeđujete ljude da slušaju na sastancima, biraju restoran koji predlažete, odgovaraju na vaše poruke ili čak pristaju da vas pošteno plate.

Jednostavno rečeno, vještine prodaje vam omogućavaju da identifikujete mogućnosti, povežete se sa ljudima i pružite im prave informacije kako bi mogli da donose odluke koje i vama takođe donose vrijednost, piše Forbes.

Pregovaranje ide ruku pod ruku sa prodajom. To znači stvaranje fer sporazuma, uravnoteženje potreba svih, i osiguravanje da se svi osjećaju kao da su na kraju nešto dobili. Snažno pregovaranje gradi povjerenje, rješava sukobe i pomaže timovima da zajedno napreduju.

A evo zašto poslodavci cijene ove sposobnosti: jer daju rezultate.

Diploma može ukazivati na to da ste studirali poslovne nauke, ali privlačenje klijenata, stvaranje partnerstava i okupljanje ljudi iza projekata dokazuje pravi uspjeh.

Iz tog razloga, kompanije često promovišu jake komunikatore i pregovarače bez obzira na slova koja slijede iza njihovog imena.

Liderstvo

Bilo da je u pitanju neprofitna organizacija, državna institucija, akademska institucija ili preduzeće, svakoj organizaciji su potrebni jaki lideri.

Veliki lideri vide širu sliku, jasno artikulišu tu viziju, a zatim neguju atmosferu koja podstiče otvoreni dijalog i saradnju.

Drugim riječima, efikasno liderstvo i upravljanje su ključni za svaku organizaciju koja teži da ostvari svoje ciljeve.

Liderske vještine mogu koristiti vašoj karijeri u svakoj fazi, od traženja posla do penjanja na korporativnoj ljestvici. Jaki lideri inspirišu druge, stvaraju zdravija radna mjesta i grade lojalnost.

Još jedan kvalitet koji izdvaja izuzetne lidere je prilagodljivost. Lideri koji rado prihvataju povratne informacije i sugestije, nose se sa iznenađenjima, pokreću projekte i podstiču nove ideje pokazuju svom timu da im se može vjerovati kroz promjene.

Zato poslodavci toliko cijene liderstvo: ono pomaže organizacijama da se brzo prilagode promjenljivim okruženjima – nešto što vas diploma ne može naučiti.

Komunikacija

Efikasna komunikacija je gorivo koje održava radno mjesto u funkciji. Ona je neophodna za izgradnju i očuvanje čvrstih radnih odnosa na svim organizacionim nivoima.

Kada se radnici osećaju prijatno postavljajući pitanja i dijeleći svoje misli, to podstiče okruženje povjerenja, što zauzvrat može poboljšati moral i rezultate.

S druge strane, loša komunikacija je skupa. Brojke to potvrđuju: američke kompanije gube oko 1,2 mlrd USD dolara godišnje zbog toga, prema studiji Grammarly i The Harris Poll.

Snažna komunikacija ne podrazumijeva samo jasan govor ili pisanje. Empatija i aktivno slušanje su podjednako važni. Danas to takođe znači sposobnost efikasne komunikacije putem tradicionalnih i digitalnih kanala: imejlova, izvještaja, video poziva, prezentacija i još mnogo toga. Kako rad na daljinu nastavlja da raste, izgradnja odnosa i dijeljenje ideja bez interakcije licem u lice postajaće sve vrijedniji.

Razumijevanje podataka

U današnjem svijetu vođenom podacima, ljudi koji mogu da čitaju, razumiju i izvlače uvide iz podataka su veoma traženi.

Ovo je vještina koju poslodavci traže kod kandidata, bez obzira na to da li imaju formalnu obuku kao analitičari podataka ili ne.

Zato je svako iskustvo sa analizom podataka, predstavljanjem uvida, predviđanjem trendova ili korišćenjem podataka za vođenje odluka vrijedno istaknuti u vašem životopisu.

Danas, takva pismenost takođe uključuje osnove poput higijene i čišćenja podataka.

Forrester Consulting je u svojoj anketi iz 2021. otkrio da 82% donosilaca odluka očekuje da svi zaposleni u odjeljenjima imaju osnovne vještine pismenosti koja se tiče podataka.

To znači da se preduzeća oslanjaju na svoje radnike ne samo da koriste podatke već i da procijene njihov kvalitet.

Ono što ovu pismenost čini tako vrijednom jeste kako povezuje brojeve sa strategijom. Postavljanje pravih pitanja, uočavanje obrazaca i pretvaranje sirovih informacija u priče koje podržavaju donošenje odluka važnije je od pukog obrađivanja tabela.

Utjecaj

Utjecaj se dešava stalno, često, a da to ne primijetimo. Način na koji se ponašamo šalje signale koje drugi tumače kao znakove onoga što mislimo ili osjećamo. Njihove reakcije pokazuju da smo već uticali na njih, na bolje ili na gore.

Ova vještina nije samo za menadžere ili rukovodioce. Zaposleni na svim nivoima mogu imati koristi od razvijanja svog uticaja.

Pomaže vam da ubijedite kolege da razmotre vaše ideje, podstaknete saradnju i uskladite timove sa zajedničkim ciljevima.

Za one koji su već na rukovodećim pozicijama, snažan uticaj motiviše timove i inspiriše ljude da daju sve od sebe. Za one koji tek grade karijeru, to je vještina koja može otvoriti vrata liderskim mogućnostima.

Ono što utjecaj čini posebno vrijednim za poslodavce je njegova moć da uskladi razlike,pišu Vijesti

Kada radite sa timovima koji obuhvataju odjeljenja, vremenske zone, pa čak i kulture, uticaj je ključan za prevazilaženje jaza i nastavljanje projekata uprkos konkurentnim prioritetima.

Diplome mogu otvoriti vrata, ali vaše vještine su te koje na kraju odlučuju.

Dobra vijest? Ove vještine se mogu naučiti i vježbati bilo gdje, u bilo kojoj fazi vaše karijere. I to je ono što poslodavci zaista nagrađuju.

