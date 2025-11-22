Sladić donosi nove vijesti o prognozi: ‘Ako ste se već zaštitili od snijega…’

Snijeg koji je sinoć počeo da pada, izazvao je probleme u našoj zemlji. Saobraćaj se na brojnim putnim pravcima odvija otežano, na nekim je i obustavljen. Građani negoduju zbog neočišćenih cesta, ali i trotoara u gradovima.

Prema prognozi FHMZ-a, padavine će se nastaviti do kraja dana.

– Oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini, naveli su iz FHMZ-a.

O vremenskim (ne)prilikama koje su pred nama, oglasio se i poznati bh. meteorolog Nedim Sladić.

– Ako ste se već zasitili snijega, do utorka će okopniti s jugom i kišom, ali već novi prolazni te manji od trenutnog slijedi potkraj sedmice.

Od iduće sedmice obratiti pažnju na pojavu lokalnih bujičnih plavljenja usljed topljenja snijega, kišnih padavina, ali i zasićenog tla – naveo je Sladić.

