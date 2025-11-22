Ukusni i hrskavi, ovi kolačići od kestena odličan su snack koji možete jesti uz kafu ili čaj.

Sastojci:

200 g kestena

180 g maslaca

180 g smeđeg šećera

2 jaja

400 g oštrog brašna.

Priprema:

Kestene kuhajte u kipućoj vodi, a kada budu kuhani, ogulite ih jednog po jednog, zdrobite ih vilicom i stavite u zdjelu.

Miksajte kesten s maslacem i šećerom, a zatim dodajte jedno po jedno jaje i ponovno dobro izmiksajte. Dodajte brašno i zamijesite rukama.

Na pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto i formirajte kolačiće. Tepsija za pečenje obložite papirom za pečenje i na njega posložite kolačiće.

Pecite 15 minuta u pećnici prethodno zagrijanoj na 180 stepeni.

