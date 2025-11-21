Prija morala smanjiti cijenu ulaznica: Sa 700 eura na 450

Pjevačica Aleksandra Prijović odlučila je, zbog slabije prodaje ulaznica za koncert u Zagrebu 31. decembra, značajno sniziti cijene i smanjiti kapacitete dvorane.Iako su ranije stizale tvrdnje da “milioni ljudi čekaju u redu za karte”, pokazalo se da je interes mnogo manji od očekivanog, pa su organizatori uveli nove zone i niže cijene kako bi pokušali popraviti prodaju,piše Avaz

Nove cijene ulaznica:

Sky VIP – 445 €

Green zona – 445 € (prije 700 €)

Red zona – 345 €

Blue zona – 245 €

Fan pit – 30 €

Nakon ranijih rasprodanih koncerata u zagrebačkoj Areni, čini se da je ovoga puta situacija znatno drukčija, pa je cijeli događaj prilagođen slabijoj potražnji.

