Preminula osamnaesta žrtva požara u Domu penzionera u Tuzli

Gradska vijećnica Dragana Berberović-Gagro na svom Facebook profilu objavila je tužnu vijest da je danas preminula osamnaesta žrtva nedavnog požara u Domu penzionera u Tuzli.

– Nažalost, kako sam maloprije čula, još jedna osamnaesta žrtva požara je danas preminula – napisala je Berberović-Gagro.

Ona je u svojoj objavi istakla da, iako se radi o velikoj tragediji, još uvijek nema smjena, osim jedne ostavke. Nema smjena, nema ostavki (osim jedne), nema uhapšenih… Mediji sve manje pišu. Ovo je poraz ljudskosti i odgovornosti. Kuda ovo vodi – poručila je,piše Avaz

– Nema daljnjih akcija zbog navodnog podvođenja maloljetnica od strane policije, ali zato se niko ne oglašava ni o odgovornosti za žrtve Doma penzionera. Zapamtite, kada izađete na izbore: nema ni pozicije ni opozicije, pogotovo onda kada jedni drugima trebaju. Dobre metle svi imaju za pomesti, samo šta kad se ispod tepiha napuni – napisala je u objavi.

