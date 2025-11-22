Nakon snijega stižu i ekstremno hladne noći

Niske temperature zabilježene su u Bosni već u 07 sati:

Sokolac: -2 °C

Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Jajce, Prijedor: 0 °C

Mostar: 5 °C

Trebinje: 9 °C

Atmosferski pritisak je nizak i lagano opada, što najavljuje nastavak padavina.

Novi val snijega danas, u Sarajevu oko 1 °C

Danas će preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini.

Novi val padavina slijedi od jutra pa do večeri (subota, 22.11.). Snijeg se očekuje u većem dijelu zemlje, osim na jugu gdje će padati kiša. Dnevna temperatura zraka kretaće se od -2 do 4 °C u Bosni, a na jugu do 12 °C. U Sarajevu će dnevna temperatura zraka biti oko 1 °C.

Najveće upozorenje: Minusi i temperaturni šok

Od večernjih sati subote, očekuje se postepeno slabljenje i prestanak padavina. Sunčanije vrijeme, koje će uslijediti u nedjelju (23.11.) od sredine dana, donosi i dramatičan pad temperatura tokom noći,pišu N1

Ekstremna hladnoća: Minusi se očekuju u većini mjesta u noći na ponedjeljak (24.11.). U višim krajevima Bosne, temperatura se lokalno može spustiti na ispod -10 °C.

Vikend temperature: Tokom dana, temperature će se većinom kretati oko nule, lokalno i blago u minusu. Na jugu će biti nešto toplije, do 9 °C.

Vozačima se skreće pažnja da je zimska oprema obavezna na svim putevima. Očekuju nas izuzetno hladni dani, sa fokusom na subotnje padavine i rekordno niske temperature u noći na ponedjeljak.

