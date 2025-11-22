Sutra izbori za novog predsjednika u Republici Srpskoj

Za naklonost birača bori se šest kandidata, a pravo glasa imaju 1.264.364 birača, što proističe iz centralnog biračkog spiska koji je potvrdila Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

Ovaj spisak, podsjetimo, zaključen je 3. novembra u ponoć, a na sjednici CIK-a rečeno je da će se na osnovu njega pripremiti i izvodi biračkih spiskova za svako biračko mjesto.

Iz gradskih izbornih komisija su potvrdili da je sve spremno za održavanje izbora.

Inače, prethodno je CIK BiH oduzeo mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, pošto je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

Narodna skupština Republike Srpske na 27. posebnoj sjednici 18. oktobra usvojila je Odluku o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Za ovu odluku je glasalo 48 poslanika, dok je četvoro glasalo protiv, a nije bilo uzdržanih. U “Službenom glasniku Republike Srpske” 22. oktobra objavljena je Odluka o imenovanju Trišić Babićeve.

Izborna kampanja u Republici Srpskoj za prijevremene predsjedničke izbore počela je u subotu, 8. novembra, i trajaće do subote, 22. novembra, do sedam sati kada počinje izborna tišina. Birališta bi trebalo da budu otvorena u nedjelju u sedam, a zatvorena u 19 časova.

Izborni rokovi, podsjetimo, počeli su teći 25. septembra. Prvo, politički subjekti, odnosno političke partije i pojedinci, imali su rok da se prijave do 29. septembra.

Sama prijava kandidata trajala je od 10. do 14. oktobra, s tim da su kandidate mogle prijaviti samo one partije, pojedinci i koalicije kojima je CIK ovjerio učešće na izborima.

Kada je riječ o biračima, krajnji rok za prijavljivanje za glasanje iz inostranstva istekao je 14. oktobra, dok je birački spisak zaključen 3. novembra u 24 časa. Određivanje biračkih mjesta trajalo je do 8. novembra.

Treba naglasiti da je CIK nedavno donio i odluke u vezi sa javnim nabavkama za prijevremene izbore kojima je, između ostalog, za zakup kompjuterske opreme, odnosno računara, kopir-aparata i mrežnih printera predviđeno 25.000 KM, a nabavka štampanja i pakovanja izbornog materijala kao što su birački spiskovi, obrasci za biračke odbore, itd. košta 78.000 KM.

Dalje za dostavu glasačkih listića u inostranstvo planirano je 280.000 KM, a usluge transporta izbornog materijala koštaće 95.000 KM.

Nabavka sitnog kancelarijskog materijala i pribora za biračka mjesta procijenjena je na 49.950 KM, a ambalažni materijal oko 30.000 KM. Iznajmljivanje poslovnog prostora za Glavni centar za brojanje košta 75.000 KM.

Inače, ove planove CIK je usvojio odmah nakon što su dobili obavještenje da im je na raspolaganju 6,4 miliona KM za organizovanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske,piše N1

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti sa ciljem omogućavanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

“Štab Ministarstva unutrašnjih poslova ‘Izbori 2025’ kojim rukovodi direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević definisao je na sastanku na osnovu izvršene procjene, planske aktivnosti u izbornom i postizbornom periodu”, naveli su iz MUP-a Srpske.

