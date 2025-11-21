Kristina Ljevak: Nije baš da policija ne radi svoj posao, meni dolaze po prijavi bivšeg partnera, neuspješnog samoubice

Nakon još jednog slučaja femicida u BiH, postalo je gotovo nemoguće govoriti o “izoliranim incidentima”. Ovo društvo godinama živi u obrascu u kojem institucije reaguju kasno, loše ili nikako, a žene koje prijavljuju nasilje prolaze kroz novu, dodatnu torturu – onu institucionalnu.

Svoje vlastito iskustvo koje ima sa bivšim suprugom na svom Facebook profilu opisala je novinarka Kristina Ljevak-Bajramović.

– Nije baš da policija ne radi svoj posao. Samo često na pogrešnim adresama. Evo meni maloprije ljudi bili, ko zna koji put. Donijeli poziv da se javim u Policijsku upravu po ko zna koji put. Po ko zna kojoj po redu prijavi bivšeg partnera, neuspješnog samoubice.

Pitam ih, dok mi djeca i pas skakuću oko njih, zašto pobogu ljudi u ova doba. Kažu zakonski mogu do 21h.

Tri i po godine podnosim torturu nesvakidašnjih razmjera. Izlazim sa posla češće na sud i u centar za socijalni rad nego na poslovne sastanke. Želudac mi se prevrće kada trebam otvoriti poštansko sanduče. Policija me na ulici pozdravlja imenom. I poštaru više nezgodno donositi koverte.

Zlostavlja i mene i sistem. Ima veze i opsesivnu potrebu da urniše druge. Kao takav dobio je nalaz sudskog vještaka da ima veće kompetencije za roditeljstvo.

Ja sam po njihovom mišljenju pretjerano racionalna, pa to može uticati na manje emocije prema djeci.

Evo da budem malo manje racionalna. Ako vam zatreba materijala za kakav performans, da znate gdje da ga pronađete – napisala je Ljevak-Bajramović.

