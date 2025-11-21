Pećanac o pljačkašima u Kalesiji: To je tip kriminalaca kojima tuđi životi ne znače ama baš ništa

Razbojništva i oružane pljačke širom BiH često pune stupce crne hronike. Razbojnici su nerijetko skloni upotrijebiti i fizičku silu, a posljednji događaj iz Kalesije pokazuje da su sve brutalniji u svojim pohodima. Tako je šef policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Dževad Korman ukazao da je riječ o opasnim osobama koje su spremne na sve i da su poznati organima gonjena.

U svojevrsnoj rekonstrukciji ovog slučaja, Nermin Pećanac, stručnjak za sigurnost i bivši ministar MUP-a Kantona Sarajevo, ukazuje da je ta grupa, bukvalno, bila spremna na sve.

– Dakle, bili su spremni upotrijebiti vatreno oružje, ne prezajući da liše života svakog ko im zasmeta na tom putu pljačke. Jednostavno, ovo su opasni likovi poznati po izvršenjima teških krivičnih djela, kako je to i rečeno iz MUP-a TK, a još više, onda, do izražaja dolazi hrabrost i otpor policijaca iz Kalesije koji su se suprotstavili takvim ljudima, onima kojima život tuđi ne znači ama baš ništa – kaže Pećanac.

To što su nakon bijega zapalili vozilo, kraj kojeg su ostavili svog kompanjona i ispostavit će se brata jednog od njih, samo potvrđuje, naglašava Pećanac karakter tih kriminalaca.

– To je tip kriminalaca kojima ne treba dozvoliti nijednog trenutka da budu na slobodi! Oni su opasnost za cijelu zajednicu. Njihova glavna opsesija je kriminal, pljačka i ne prezaju od ubistva kao najtežeg krivičnog djela – ocjenjuje Pećanac.

Premda je rano iznositi kvalifikaciju krivičnih djela u ovom slučaju, kao moguće su razbojništvo, pokušaj ubistva u sticaju sa izazivanjem opće opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja…Za gotovo sva ta krivična djela zapriječene su višegodišnje zatvorske kazne.

