Određen pritvor muškarcima od 43 i 41 godinu koji su silovali dječaka od 13 godina

Objavljeno prije 58 minuta

Nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet, navode iz Tužilaštva

Općinski sud Tuzla je jučer, na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, odredio mjeru pritvora za dva muškarca, jednog četrdesettrogodišnjaka i jednog četrdestjednogodišnjaka iz Tuzle, zbog postojanja osnovane sumnje da su na štetu trinaestogodišnjeg dječaka iz Tuzle počinili krivično djelo spolni odnos s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona FBiH.U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, i u interesu zaštite oštećenog djeteta, nismo u mogućnosti objavljivati bilo kakve detalje vezane za ovaj predmet, navode iz Tužilaštva,piše Avaz


