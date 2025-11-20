Ćudić: SAD ubrzava Južnu interkonekciju

Nije tajna da Naša stranka smatra Južnu interkonekciju itekako strateškim interesom BiH i isto tako bez lažne skromonosti bili smo lideri u donošenju Zakona o Južnoj interkonekciji koji nažalost nije proizveo one korake i dinamiku koraka na kojima smo mi insistirali, a koji podraazumijevaju poduzimanje niza koraka kako bi se zakoni implementirali, počela je Ćudić.

“U tom smislu vidimo volju nove američke adiminstracije i jedan dinamičniji pristup pritiska na lokalne vlasti da se ta dinamika zajedničkog interesa Amerike i BiH kada je u pitanju diversifikacija energetska i pristup gasu iz izvora koji nisu ruski na neki način ubrza. U tom smislu na stolu se pojavljuje ideja koncesije američkim kompanijama koji bi bili investitori kako bi se premostilo nedostatak političke volje unutar BiH za dogovorom kada je u pitanju sami sistem ne samo distribucije, već izgradnje i vođenja gasne infrastrukture”, dodala je.Ono što bih ja naglasila i što sam insistirala na sastanku da se ne možemo vezati za nešto čije detalje još uvijek ne znamo i to uvijek nagalašavam – đavo je obično u samom detalju, ali načelno smo itekako zainteresovani, i ono na čemu smo insistirali smo da postojeći Zakon itekako nudi mehanizme, dakle zakon koji je donio Parlament FBiH itekako nudi mehanizme za najbržu implementaciju izgradnju Južne interkonekcije i pozvali smo naravno i gospodina Čovića da se prestane sa blokadama i političkim pitanjem broja Hrvata u BH Gasu. Naravno to se pitanje može otvoriti i pitanje broja Bošnjaka u Elektroprivredi HZHB i u svim javnim preduzećima u vlasništvu FBiH, ali to nisu ključna sada pitanja i mislim da politikanstvo u tom smislu prebrojavanja krvnih zrnaca u BH Gasu.

Tako da imamo sasvim dovoljno alata, iste one alate koje smo imali prije šest, osam, deset mjeseci na stolu, ali je sada pitanje političkog pritiska i na stranke sa hrvatski predznakom da se usmjerim ka implementaciji toga. Otvoreni smo naravno i za mogućnost koncesije, ali ponavljam naši eksperti će sjediti i pažljivo gledati šta to podrazumijeva i ne možemo naravno podržati nešto prije nego što napravimo detaljnu ekspertsku analizu.

Usaglašeno je da se daje mogućnost istraživanju opcije koncesije američkim kompanijama, američkim investitorima kako bi se premostila problematika vezana za podjelu unutar Federacije i nemogućnost implementiranja zakona, ali to ni na koji način ne ostavlja zakon po strani. Čak i ta koncesija bi apsolutno podrazumiejvala implementaciju zakona i prvi koraci koji se moraju poduzeti su upravo oni koraci koji predviđa zakon, a to je imenovanje Komisije koje je palo na Domu naroda, jer nije dobilo podršku hrvatskih stranaka i na neki način se minirao proces.

Dobili smo poruku američke ambasade jeste da neće tolerisati daljnje blokiranje tog procesa. Dakle, mora se imenovati Komisija, mora se pristupi potpisivanju Ugovora, odnosno razmatranju međudržavnog Ugovora sa Hrvatskom,pišu Vijesti

Imamo američku administraciju koja itekako insistira na određenim rokovima”, poručila je Ćudić.

