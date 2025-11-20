Ambasada Njemačke: Košarac je nedostojan funkcije

“Njemačka ambasada u Bosni i Hercegovini je duboko šokirana pismom koje je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputio visokom predstavniku Christianu Schmidtu. Poređenja, formulacije i postupci koji su sadržani u ovom pismu su neprihvatljivi i potkopavaju dostojanstvo političkog dijaloga. Izjednačavanje Christiana Schmidta sa nacional-socijalističkim režimom predstavlja ozbiljno minimiziranje zločina nacional-socijalizma i u krajnjoj mjeri je neprimjereno. Ovakva poređenja nisu samo neukusna, već i svjesno iskrivljavanje historijskih činjenica. Slanje ss-šljema kao „artefakt“ je dodatni izražaj nepoštovanja i provokacije, kojem nedostaje svaki vid diplomatske etike i ne priliči jednom nosiocu javne funkcije jedne evropske zemlje, koja bi se trebala nalaziti na putu u EU”, navode u reakciji,pišu Vijesti

Ističu kako je “naročito uznemirujući trenutak ove akcije: na 80-tu godišnjicu početka Nirnberških procesa, koji su postavili temelje za pravna i moralna rješavanja NS-zločina”.

“Praviti ovakva neprimjerena i povređujuća poređenja je neprihvatljivo. Zloupotreba historijskog konteksta za političku polemiku vrijeđa sjećanje na žrtve i u suprotnosti je s duhom međunarodne saradnje i odgovornosti. Njemačka ambasada potvrđuje podršku visokom predstavniku Christianu Schmidtu i njegovom radu u službi mirne, stabilne i demokratske Bosne i Hercegovine. Istovremeno apelujemo na sve odgovorne u zemlji da se vrate činjeničnom, konstruktivnom političkom diskursu punom poštovanja”, saopćeno je iz njemačke ambasade u BiH.

