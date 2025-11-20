Legendarni Halid Bešlić danas bi slavio 72. rođendan

Halid je rođen 20. novembra 1953. godine u Knežini kod Sokoca i ostavio je ogroman trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije i cijelog regiona. Njegova karijera, duga preko četiri decenije, donijela je bezbroj pjesama koje su postale evergreeni i sastavni dio svakog veselja, radijskog programa i kafanske atmosfere.

Među njegovim najpoznatijim hitovima ostaju “Miljacka”, “Ja bez tebe ne mogu da živim”, “Romanija”, “Hej zoro, ne svani”, “Prvi poljubac”, “Neću, neću dijamante”, “Sevdah da se dogodi”, “Vraćam se majci u Bosnu” i mnoge druge koje su obilježile generacije.

Prepoznatljiv po jedinstvenom glasu, emotivnoj interpretaciji i iskrenom odnosu s publikom, Halid je bio omiljen među ljudima širom regiona.

Tokom života objavio je više od deset studijskih albuma i održao stotine koncerata širom svijeta. Osim muzičkog talenta, bio je cijenjen zbog svoje skromnosti, humanosti i neizmjerne ljubavi prema Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, Bešlić je krajem augusta bio hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Nakon kratke borbe s teškom bolešću preminuo je 7. oktobra 2025. godine, a sahranjen je na groblju Bare, prenosi Klix.

Facebook komentari