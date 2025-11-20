3 znaka očekuje preokret pred kraj 2025: Stiže preporod – jedan neka se spremi za kišu para

BLIZANCI

Jupiter iz Raka i napredak Marsa kroz njihov sektor inicijative donose veliku dozu optimizma, samopouzdanja i novih prilika.

Mnogi Blizanci tada će osjetiti kao da im se život resetira – stvari koje su dugo stagnirale napokon kreću naprijed, posebno u sferi posla, komunikacije i putovanja.

ŠKORPIJA

Škorpije ulaze u razdoblje u kojem se konačno vidi rezultat truda uloženog prethodnih godina. Saturn pravi stabilne aspekte s njihovim Suncem, pa ono što steknu u ovom periodu traje dugo.

Bit će to faza uspjeha, priznanja i unutarnjeg mira – prvi put nakon dugo vremena imat će osjećaj da sve ima smisla.

JARAC

Kod Jarčeva tranziti krajem godine otvaraju vrata prema boljim financijskim prilikama i stabilnosti. Nakon razdoblja pritiska i transformacija, Pluton u Vodenjaku donosi rasterećenje.

Mnogi Jarčevi tada će osjetiti pravi preporod, kao da im se vraća vjera u budućnost, ali i snaga da preuzmu kontrolu nad vlastitim životom, prenosi Novi.

Facebook komentari