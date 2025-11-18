Nova pravila za sve koji planiraju obaviti hadž 2026. godine: Objavljena važna odluka

Riječ je o novim propisima Kraljevine Saudijske Arabije koje su dio šireg paketa restrikcija koje se uvodi radi smanjenja zdravstvenih rizika tokom najvećeg godišnjeg okupljanja muslimana u svijetu.

“Zabranjeno je putovanje osobama sa zatajenjem vitalnih organa poput srca, pluća, jetre ili bubrega, težim neurološkim i psihijatrijskim stanjima, demencijom u starijoj dobi, rizičnom trudnoćom, aktivnim karcinomima na terapiji, te zaraznim bolestima koje predstavljaju javnozdravstveni rizik, poput otvorene tuberkuloze ili hemoragijskih groznica. Svaki putnik mora pribaviti potvrdu porodičnog ljekara da ne boluje od navedenih stanja. Bez te potvrde putovanje nije moguće”, pojasnio je Hadžić.

Riječ je o međunarodnom standardu koji se neće moći zaobići.

Prije nekoliko dana efendija Hadžić je bio član delegacije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na međunarodnoj konferenciji i sajmu hadža u Džedi, koju je predvodio reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Govoreći o organizaciji hadža, istakao je kako je ona počela neuobičajeno rano, s obzirom na to da je konkurs za prijave raspisan već početkom augusta.

Interes je bio znatno veći od raspoložive kvote.

“Ministarstvo hadža Saudijske Arabije ove godine je vrlo rano pokrenulo organizacijske procese, pa je i konkurs za prijave raspisan početkom augusta. Do kraja mjeseca imali smo sva imena i preko hiljadu ljudi na listi čekanja. Važna novina je ograničenje da najviše 7 posto od ukupne kvote može biti starije od 70 godina. To je izazvalo poteškoće, jer je među onima koji su prošle godine ostali njih 150 starijih od 70 godina. Dozvoljeni limit je 154, pa su samo četvero novoprijavljenih ove godine mogli biti primljeni. Već sada je oko 200 osoba starijih od 70 godina na listi čekanja, što znači da dio njih vjerovatno neće moći putovati ni sljedeće godine zbog propisa Saudijske Arabije”, kazao je Hadžić.

Putovanje na hadž ove godine iznosi 14.250 KM. Hadžić je pojasnio i proces formiranja cijene, objavljene početkom mjeseca, kazavši da ona zavisi isključivo od dobavljača.

“Ne možemo objaviti cijenu dok ne dobijemo konačne iznose za smještaj, prevoz i druge usluge. Ako dobavljač poveća cijenu, povećanje se u istom omjeru odražava na ukupnu cijenu hadža. Inflacija i rast troškova na tržištu utiču na to, a mi moramo pratiti ta kretanja”, kazao je Hadžić.

Naglasio je kako hadžije ne mogu ranije imati čak ni okvirnu cijenu ovog putovanja.

– Nemoguće je. Sve dok ne utvrdimo cijene sa svakim dobavljačem pojedinačno, cijena ne može biti objavljena. Ako cijena hotela bude previsoka, moramo mijenjati hotel ili lokaciju, ali nastojimo ostati u okvirima ranijih standarda na koje su hadžije navikle – rekao je efendija Hadžić.

U vezi s tehničkim dijelom priprema, naveo je da će procedura ići istom dinamikom kao ranijih godina: podjela hadžija u grupe, određivanje vodiča, rad medicinskog tima i obrada elektronskih viza. Posebno skreće pažnju na sistem dozvola uveden prošle godine.

“Bez kartice s QR kodom danas se ne može ući ni na tavaf, ni na Arefat. Pravilo “La hadže bi la tasrihi’ – nema hadža bez dozvole – ostaje na snazi. To je način na koji Saudijska Arabija sprečava prisustvo ilegalnih hadžija”, poručio je Hadžić.

Prve edukacije za hadžije očekuju se u drugoj polovini aprila ili početkom maja

“Plan aktivnosti bit će izrađen odmah nakon ramazana, a tada ćemo objaviti i precizne termine edukacija za svaku grupu”, naveo je.

Na kraju Hadžić upućuje i savjet hadžijama, posebno onima koji putuju prvi put.

“Najvažnije je da prate upute rukovodstva hadža i svojih vodiča. Sve preporuke i uputstva biće im blagovremeno prenesena. Ako postupaju prema uputama, sve će obaviti pravilno i bez poteškoća”, poručio je Hadžić.

