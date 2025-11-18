Fikret Hadžić Hadžija viđen na ulicama Lukavca: Evo kada zvanično izlazi iz zatvora

Fikret Hadžić, poznatiji kao „Hadžija“, koji je osuđen na 23 godine zatvora zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva počinjenog početkom 2000-ih godina, izlazi na slobodu 1. maja 2026. godine. Vijest je ponovo aktuelizirana nakon njegovog nedavnog pojavljivanja u emisiji „Slučajevi X“ i razgovora za Hayat TV, gdje je otvoreno govorio o planovima nakon odsluženja kazne.

Prema informacijama iz pomenute emisije, direktor Kazneno-popravnog zavoda, Rusmir Isak, odobrio mu je privremeni izlazak u Lukavac kako bi prikupio dokumentaciju neophodnu za život nakon zatvora – lične dokumente, vozačke, kao i papire koji se odnose na njegovu profesionalnu kvalifikaciju za upravljanje autobusima.

Hadžija je potvrdio da je već osigurao posao u Minhenu, gdje planira raditi kao vozač autobusa nakon izlaska na slobodu.

