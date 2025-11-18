Vijesti

BASH na dan dženaze Aldine Jahić zatvara sve svoje objekte

3.3K  
Objavljeno prije 24 minute

Domaći lanac brze hrane BASH donio je odluku da će sutra, zatvoriti svih osam BASH objekata u Bosni i Hercegovini, uključujući sve restorane u Sarajevu, Mostaru i Bihaću, kao izraz duboke solidarnosti sa Aldinom i njenom porodicom.

Naime, jedan od BASH restorana u Mostaru nalazi se u sklopu objekta gdje je u nedjelju, 16. novembra, stravično ubijena Aldina Jahić.

Ovaj čin predstavlja jasan i nedvosmislen stav domaće kompanije protiv svake vrste nasilja, a posebno protiv femicida, koji je, nažalost, postao porazno česta i sve prisutnija pojava u našem društvu.

“Nijedna žena ne smije se osjećati nesigurno. Nijedan život ne smije biti ugašen nasiljem. Zatvaranjem svih naših objekata želimo glasno poručiti da je borba protiv nasilja, a posebno femicida, odgovornost svih nas”, navode iz BASH-a.

BASH će u narednim danima, iz iskrenog poštovanja prema žrtvi i njenoj porodici, obustaviti sve promotivne objave i komunikaciju na društvenim mrežama,pišu Vijesti

“Ovaj čin privremenog zatvaranja nije samo simboličan — on je izraz duboke boli koju smo osjetili i unutar naše kompanije, jer smo kao kolektiv direktno pogođeni onim što femicid znači: oduzet život, slomljene porodice, zajednicu koja ostaje ranjena. Upravo zato želimo jasno poručiti da se nasilje ne smije prešutjeti, zanemariti niti normalizirati”, poručuju i dodaju:

“Zajednica mora stati zajedno, prkosno i hrabro. Svaki izgubljeni život je nenadoknadiv, a svaka šutnja nas udaljava od sigurnijeg i pravednijeg društva. BASH vjeruje da je vrijeme da svi postanu glas onih koji ga više nemaju, i da zajedno gradimo okruženje u kojem će svaka žena biti sigurna, zaštićena i poštovana”.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh