BASH na dan dženaze Aldine Jahić zatvara sve svoje objekte

Naime, jedan od BASH restorana u Mostaru nalazi se u sklopu objekta gdje je u nedjelju, 16. novembra, stravično ubijena Aldina Jahić.

Ovaj čin predstavlja jasan i nedvosmislen stav domaće kompanije protiv svake vrste nasilja, a posebno protiv femicida, koji je, nažalost, postao porazno česta i sve prisutnija pojava u našem društvu.

“Nijedna žena ne smije se osjećati nesigurno. Nijedan život ne smije biti ugašen nasiljem. Zatvaranjem svih naših objekata želimo glasno poručiti da je borba protiv nasilja, a posebno femicida, odgovornost svih nas”, navode iz BASH-a.

BASH će u narednim danima, iz iskrenog poštovanja prema žrtvi i njenoj porodici, obustaviti sve promotivne objave i komunikaciju na društvenim mrežama,pišu Vijesti

“Ovaj čin privremenog zatvaranja nije samo simboličan — on je izraz duboke boli koju smo osjetili i unutar naše kompanije, jer smo kao kolektiv direktno pogođeni onim što femicid znači: oduzet život, slomljene porodice, zajednicu koja ostaje ranjena. Upravo zato želimo jasno poručiti da se nasilje ne smije prešutjeti, zanemariti niti normalizirati”, poručuju i dodaju:

“Zajednica mora stati zajedno, prkosno i hrabro. Svaki izgubljeni život je nenadoknadiv, a svaka šutnja nas udaljava od sigurnijeg i pravednijeg društva. BASH vjeruje da je vrijeme da svi postanu glas onih koji ga više nemaju, i da zajedno gradimo okruženje u kojem će svaka žena biti sigurna, zaštićena i poštovana”.

Facebook komentari