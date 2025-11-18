Ulica Stephansplatz pretvorena je u pravu sarajevsku Ferhadiju. Hiljade navijača Bosne i Hercegovine, naoružani državnim zastavama i zastavama s ljiljanima, preplavili su trgove i ulice.
Pjevaju se naše pjesme, od himne do sevdalinki, atmosfera je razigrana, emotivna bosanska.Poljem se širi miris ljiljana”, stigli su i “Ljuti Krajišnici” sa svojim navijačkim rekvizitima.Jedna djevojka iz Beča koja je sve posmatrala sa prozora postala je posebna meta navijačke radosti, pjevalo joj se “Izađi mala”.Beč je danas u bojama BiH. Bosanci i Hercegovci još jednom su pokazali da, gdje god bili, znaju napraviti atmosferu za pamćenje.
Stephansplatz postao Ferhadija, atmosfera za pamćenje
Centar Beča danas više podsjeća na Sarajevo nego na prijestonicu Austrije.
