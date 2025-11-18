Stephansplatz postao Ferhadija, atmosfera za pamćenje

Ulica Stephansplatz pretvorena je u pravu sarajevsku Ferhadiju. Hiljade navijača Bosne i Hercegovine, naoružani državnim zastavama i zastavama s ljiljanima, preplavili su trgove i ulice.



Pjevaju se naše pjesme, od himne do sevdalinki, atmosfera je razigrana, emotivna bosanska.Poljem se širi miris ljiljana”, stigli su i “Ljuti Krajišnici” sa svojim navijačkim rekvizitima.Jedna djevojka iz Beča koja je sve posmatrala sa prozora postala je posebna meta navijačke radosti, pjevalo joj se “Izađi mala”.Beč je danas u bojama BiH. Bosanci i Hercegovci još jednom su pokazali da, gdje god bili, znaju napraviti atmosferu za pamćenje.

Facebook komentari