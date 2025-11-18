CIK BiH kaznio SNSD iznosom od 30.000 KM zbog Dodikovog govora mržnje

CIK BiH je pokrenula postupak protiv stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u pogledu kršenja odredbi Izbornog zakona BiH.

CIK BiH je zaprimio određeni broj inicjjativa koje se odnose na skandalozni govor predsjednika SNSD Milorada Dodika koji je izrekao na predizbornom skupu ove stranke u Istočnom Sarajevu, 10. novembra nazivajući Bošnjake “amebama”, “muslimanima” opisujući ih kako “mnogo lažu”.

Zbog toga je CIK predložio kaznu za SNSD u iznosu od 30.000 KM, što je usvojeno na današnjoj sjednici,pišu Vijesti

Obrazlažući ovaj postupak, predsjednik CIK-a Jovan Kalaba kazao je da je ovo posljednji slučaj koji će se tolerisati.

– Ako bi izrekli najstrožiju kaznu, mi bi kaznili kandidata SNSD-a koji nije učestvovao u govoru mrženje. Ovo je, ipak, najadekvatnija kazna koja direktno pogađa političku stranku. Upozoravamo da je ovo posljednji slučaj koji možemo tolerisati prije poništavanja političkog subjekta za ove izbore – kazao je Kalaba.

Za je glasalo 5 članova, dok su 2 člana CIK-a bila protiv.

