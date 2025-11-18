PUKLA TIKVA! ORBAN OKREĆE LEĐA PUTINU?! Rus mu ovo nikada neće OPROSTITI, pazite samo šta je sve iznio u JAVNOST!

Orbanovim kontroverzama nema kraja. Poznato je da premijer Mađarske smatra da finansiranje Ukrajine nije posao Budimpešte, da je blizak sa Trampom i da ga njegovi rivali smatraju “najbližim Putinovim saveznikom u EU”, koji zbog toga ima interes da zadrži Orbana na vlasti. Međutim, poslednjim izjavama naizgled je okrenuo leđa Moskvi, uoči ključnih izbora u Mađarskoj u aprilu, na kojima se Viktoru Orbanu već drma tlo pod nogama, nakon 15 godina na vrhu, piše espreso.

Ukrajina “nema šansi” da pobJedi u ratu protiv Rusije, a nastavak finansijske podrške Evropskoj uniji toj zemlji je “prosto ludost”, rekao je Orban, preneo je “Politiko”.

Takođe je rekao da bi Evropa trebala da zauzme pristup prema Kijevu “na temelju evropskih interesa” i da “nije zainteresovan” da li će Moskva dobiti ili izgubiti.

“Finansiramo zemlju koja nema šanse da dobije rat”

Do Orbanovih komentara dolazi u trenutku kad blijede nade za skoro primirje u Ukrajini, a Evropa žuri da obezbijedi finansije za Kijev pred budžetsku krizu koja se očekuje naredne godine. Mađarski premijer je u intervjuu za medijsku grupu “Aksel Špringer” rekao da finansijska podrška Ukrajini “ubija” EU “ekonomski i finansijski” i da je to “prosto ludost”. Mađarska je prethodno blokirala produženje sankcija EU protiv Rusije i finansijsku podršku za Ukrajinu, te je lobirala u Vašingtonu – sa uspjehom – za izuzeće iz američkih sankcija na rusku energiju.

– Već smo spalili 185 milijardi evra, a naša namjera je da spalimo još. Znači finansiramo zemlju koja nema nikakve šanse da dobije rat – rekao je Orban.

“Neka Amerikanci pregovaraju sa Rusima, pa onda Evropljani”

On je optužio evropske lidere da namerno produžavaju rat u Ukrajini, nadajući se boljoj pregovaračkoj poziciji za eventualni mirovni dogovor.

– Oni žele da nastave rat. Misle da moramo da ga nastavimo kako bismo još više podržali Ukrajinu – rekao je Orban, ocenjujući takav stav kao “potpuno pogrešan” i navodeći da “situacija i vreme rade više za Ruse nego za nas”.

Što se tiče mirovnih pregovora, Orban kaže da očekuje “dogovor između Rusa i Amerikanaca o ratu i drugim pitanjima — trgovini, svjetskoj trgovini, energiji i ostalom”. Takođe smatra da Evropljani treba da “otvore nezavisan kanal komunikacije ka Rusiji”.

– Neka Amerikanci pregovaraju sa Rusima, a onda bi i Evropljani trebali da pregovaraju sa Rusima, pa da vidimo možemo li uskladiti stavove Amerikanaca i Evropljana – rekao je on.

“Ne zanima me da li će Moskva dobiti ili izgubiti”

Orban je ocenio da bi Evropa trebala da zauzme pristup prema Ukrajini “zasnovan na evropskom interesu”, te dodao da ga ne zanima “da li Moskva dobija ili gubi” rat. Istakao je da ga zanima “budućnost evropskih naroda, među njima i budućnost Mađara”, kao i “novi bezbednosni sistem”. Prema Orbanu, posleratni bezbednosni aranžman za Ukrajinu treba da uključi “mirovni sporazum koji stabilizuje granice, bile one međunarodno priznate ili ne”, i “definitivno neku vrstu demilitarizovane zone”.

Sem ako se ne dogodi “čudo”, Rusija će posle rata nastaviti da okupira Donjeck, rekao je Orban.

– To je realnost, sviđalo se to nekom ili ne – dodao je on.

Orban je, međutim, odbacio strahove da bi, ohrabrena, Rusija napala drugu evropsku ili NATO zemlju.

– Mislim da je smiješno reći da će Rusi napasti EU ili NATO, prosto zato što nisu dovoljno snažni. Mi smo mnogo jači – rekao je on.

Bliže se izbori

Nedjelju dana nakon posete Beloj kući, gde je obezbjedio izuzeće od američkih sankcija na evropske zemlje koje uvoze ruski gas i naftu – što mnogi smatraju Trampovim izbornim poklonom za Orbana – mađarski premijer započeo je svoju predizbornu kampanju.Orban planira događaje u pet gradova do kraja godine, a svoju turneju “antiratni put” započeo je u subotu u gradu Đeru na severozapadu Mađarske – isto kao i njegov glavni rival na parlamentarnim izborima u aprilu Peter Mađar, zbog kojeg se Orbanu nakon 15 godina na vlasti sada drma tlo pod nogama. “Dezerter” iz vladajuće stranke Fides je sa svojom, relativno novom, prozapadnom strankom Tisa na putu da pobedi Orbana na parlamentarnim izborima u aprilu, a za mnoge Mađare on je nada za promenu.

Orban zaostaje za Mađarom u većini anketa, a prema ispitivanju “Politika” njegov Fides ima 38% podrške, spram Tisinih 45%.

“Juronjuz” piše da je gradonačelnik Đera ponudio dvojici lidera da održe debatu u tom gradu. Mađar je prihvatio ponudu, dok je Orban to odbio, tvrdeći da je njegov opozicioni rival političar “pod kontrolom Brisela”. Mađar je ranije rekao da je Orban “najbliži Putinov saveznik u EU” i da ruski predsednik stoga “ima interes da ga zadrži na vlasti”.

“EU izgubila istok”

“Nešenel rivjuv” (NR) piše kako je Evropska unija “izgubila istok”. Portal podseća da je, nekoliko dana pre nego što je Orban ubedio Trampa da izuzme Mađarsku iz sankcija, savetnik mađarskog premijera otkrio da će Mađarska pokušati da formira novi “antiukrajinski blok” unutar EU zajedno sa Češkom i Slovačkom.

Ovu inicijativu pozdravio je Ljuboš Blaha, potpredsednik slovačke vladajuće stranke Smer, dodaje se. Premijer Slovačke Robert Fico nedavno se sam suočio sa negodovanjem tokom sastanka sa učenicima u Popradu zbog stava prema podršci EU Kijevu:

Za razliku od Velike Britanije, nijedna istočnoevropska država nije dovoljno velika da sama napusti EU a da ne doživi ekonomsku katastrofu. Potencijalno stvaranje “antiukrajinskog saveza” prvenstveno treba posmatrati kao pokušaj država koje ne mogu ubedljivo da zaprete izlaskom da ipak nateraju Brisel na ustupke. Od početka rata, Mađarska je uspešno koristila svoje pravo veta na pakete pomoći i sankcija da natera EU da snizi kazne i odmrzne deo sredstava. Ne treba se iznenaditi ako i druge države odluče da slede taj primer, navodi NR.

Iako Orban možda iskreno vjeruje da štiti nezavisnost svoje nacije “igrajući na obe strane”, njegova politička taktika ugrožava nezavisnost susjedne Ukrajine, zaključio je portal, piše blic.

