Mostar protiv femicida: Danas protestna šetnja zbog ubistva Aldine Jahić

Objavljeno prije 1 sat

Inicijativa građanki/na Mostara danas u 12.05 sati na Španskom trgu u Mostaru organizirat će mirnu protestnu šetnju.

Cilj je skrenuti pažnju javnosti na problem femicida i nasilja nad ženama,piše Radiosarajevo

“Također želimo jasno poručiti da femicid, koji je u nedjelju počinjen u Mostaru — ubistvo Aldine Jahić — ne smije ostati nekažnjeno, te da nam bude opomena da na nasilje ne zatvaramo oči”, navode iz Inicijative građanki/na Mostara.

Izjave za medije planirane su u 12 sati, a novinarima će se obratiti Ifeta Ćesir Škoro i Aldijana Trbonja Tule uime Incijatve građanki/na Mostara, organizatora protestne šetnje.


