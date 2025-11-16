Njemački ministar odbrane: Evropa je možda imala zadnje mirno ljeto

Evropska unija strahuje da bi Rusija mogla napasti neku od članica NATO saveza znatno ranije nego što se predviđalo, možda već unutar dvije do četiri godine, a kao najvjerovatnija meta spominje se jedna od baltičkih država.

Ovo upozorenje iznio je povjerenik za odbranu i svemir Andrius Kubilius na konferenciji pod nazivom “Odbrana baltičkih država 2025.: Lekcije iz rata u Ukrajini za baltičku regiju”.

“Naše obavještajne službe, uključujući one iz Njemačke, Danske, Finske, Nizozemske i naše regije, ukazuju da bi Putin mogao biti spreman testirati Članak 5 tokom sljedeće dvije do četiri godine, prije 2030.”, izjavio je litavski povjerenik.

Članak 5 Sjevernoatlantskog ugovora, na koji se Kubilius poziva, temelj je kolektivne odbrane saveza. U njemu stoji da se “oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve”. To znači da bi u slučaju agresije cijeli NATO morao stati u odbranu napadnute zemlje, što bi gotovo sigurno izazvalo rat na evropskom tlu, prenosi Index.

Do sada se uglavnom smatralo da bi Putin mogao pokrenuti napad prije 2030. godine, no Kubiliusovo upozorenje na “dvije do četiri godine” implicira da bi se takav scenarij mogao odigrati znatno brže, potencijalno već 2027. godine.

Kubilius, koji je i sam podrijetlom iz Litve, jedan je od najglasnijih kritičara Putinovih planova. Njegova zemlja, zajedno s Latvijom i Estonijom, spada među one koje su najviše izložene ruskim provokacijama. No, nisu jedine. Poljska izvještava o “gotovo svakodnevnim provokacijama” na svojim granicama, Rumunija je u više navrata zabilježila ulazak dronova u svoj zračni prostor, a slične bespilotne letjelice posljednjih su sedmica nadlijetale aerodrome, vojne baze i nuklearna skladišta u Belgiji.

Istovremeno, njemački ministar odbrane Boris Pistorius rekao je u intervjuu za Frankfurter Allgemeine Zeitung da je njemački način života ugrožen i da nema vremena za gubljenje.

“Putin ne skriva svoje imperijalne fantazije, u kojima naša sloboda, naš poredak, onakav kakav poznajemo, nemaju nikakvo značenje. Na tu prijetnju moramo brzo i jasno reagovati jačanjem naše odbrambene sposobnosti”, naglasio je Pistorius.

Na pitanje kada bi Rusija mogla biti sposobna za napad, Pistorius daje oprezan odgovor.

“Vojni stručnjaci i obavještajne službe mogu otprilike procijeniti kada će Rusija obnoviti svoje oružane snage do te mjere da bi bila sposobna izvesti napad na zemlju članicu NATO-a na istoku. Uvijek smo govorili da bi to moglo biti od 2029. godine. Sada, međutim, postoje drugi koji kažu da je to zamislivo već od 2028., a neki vojni historičari čak kažu da je ovo bilo naše posljednje mirno ljeto”, kazao je,pišu Vijesti

Ipak, umiruje javnost porukom: “Ne bismo trebali ostavljati dojam da se NATO ne može obraniti. Može. Ima značajan potencijal odvraćanja. Konvencionalno, ali naravno i nuklearno.”

Na Pistoriusovu izjavu brzo je reagvala glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, poručivši kako “sada nema sumnje ko je agresor”.

