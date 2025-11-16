Barbarez izrazio saučešće porodici Jahić i uputio jaku poruku!

U svoje lično ime i ime cijelog tima imam potrebu da izrazim riječi saučešća porodici Aldine Jahić. Kao sportisti moramo da dignemo glas protiv nasilja, pogotvo femicida. Protiv tog zločina moramo postupati onako kako treba. Taj zločin ne smije da ostane nekažnjen, rekao je Barbarez.

Podsjetimo, sinoć je u Mostaru Anis Kalajdžić usmrtio Aldinu Jahić pucnjima iz pištolja.

Ubica Anis Kalajdžić ranije je optužen zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

“Tužilaštvo HNK podiglo je optužnicu protiv Kalajdžića zbog prijetnji bivšoj djevojci početkom ove godine.

Uprkos tome, MUP HNK nije nadzirao Kalajdžića koji je u nedjelju navečer ubio svoju drugu bivšu djevojku Aldinu Jahić.

Podsjetimo, iz Tužilaštva HNK su kazali da je prema prikupljenim informacijama, nesretna djevojka Aldina Jahić od bivšeg dečka također dobivala prijetnje koje, nije prijavljivala,pišu Vijesti

Sinoć je krenula na fitnes, Kalajdžić ju je dočekao i napao, nakon čega je potrčala do hotela nastojeći se spasiti, ali je on ušao i ubio je.

Facebook komentari